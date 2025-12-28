“อนุทิน” หน้าสดใสนำภท.สมัครปาร์ตี้ลิสต์โวได้มากกว่าเดิม พร้อมเลือกตั้งตั้งแต่มิ.ย. ย้ำแคนดิเดตมี 2 คน

นายกฯ หน้าสดใส นำทัพ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ “ภูมิใจไทย” นั่งรถอีวีมาจับเบอร์ โวพร้อมเลือกตั้งมาตั้งแต่ มิ.ย.แล้ว ย้ำ แคนดิเดต มี 2 คน มั่นใจได้ปาร์ตี้ลิสต์มากกว่าเดิม
วันนี้ (28ธ.ค.) เมื่อเวลา 06.30 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทีมผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เช่น นายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกณัฎ พร้อมพันธุ์ นายชลัฐ รัชกิจประการ นางพิชชารัตน์ เลาหะพงศ์ชนะ น.ส.นันทนา สงฆ์ประชา น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ นายศุภชัย ใจสมุทร นายนิกร จำนง นายสันติ พร้อมพัฒน์ และนายธนกร วังบุญคงชนะ นั่งรถเมล์ไฟฟ้า ออกจากที่ทำการพรรค เพื่อมาลงรับสมัครเลือกตั้ง สส. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โดยผู้สื่อข่าวสอบถามคำพูดของนายอนุทิน ที่บอกว่าวันนี้ “นอนมา" นายอนุทิน พูดติดตลกว่า ”นอนมา แต่ไม่มีพระนำ“
เมื่อถามว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย จะมีเพิ่มมากกว่า 2 คนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะโอเคแล้ว
จากนั้น เวลา 07.23 น.นายอนุทิน พร้อมผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ได้เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัคร โดยได้กล่าวถึงความพร้อมของพรรคภูมิใจไทยว่า พรรคภูมิใจไทยพร้อมตั้งแต่เดือนมิ.ย.แล้ว และวันนี้ไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้น เพราะมาหลายรอบแล้ว
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึง รายชื่อ 10 ลำดับสส.บัญชีรายชื่อของพรรค นายอนุทิน กล่าวว่า อีก 17 นาทีก็รู้แล้ว
เมื่อถามว่า คาดหวังได้สส.บัญชีรายชื่อจำนวนเท่าไร นายอนุทิน กล่าวว่า เราก็ต้องคาดหวังให้ได้มากที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชน แต่มั่นใจว่าที่ผ่านมา เราก็ทำงานได้ดี