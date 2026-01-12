ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธียกฉัตร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ

วันนี้ 12 มกราคม 2569 เวลา 09.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธียกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี พระประธานประจำพระอุโบสถ แล้วสุหร่าย เจิม ที่กำพูฉัตร ถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนีฯจากนั้น ผู้แทนพระองค์ ไปยังบรมบรรพต(ภูเขาทอง) จารึกนามในแผ่นกระเบีื้องโมเสคทองคำ แล้วเจ้าพนักงานนำแผ่นกระเบื้องโมเสคทองคำปิดบนฐานพระเจดีย์
บรมบรรพต เพื่อเป็นปฐมฤกษ์โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บรมบรรพต (ภูเขาทอง)