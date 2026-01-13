"อนุทิน" อุทาน "โห หัวคะแนนใหญ่" หลัง รมต.เขมรปลุกคนไทยไม่ให้เลือก ภท. ชี้พรรคที่เขมรเชียร์น่ากังวลมากกว่า

นายกฯ อุทาน โห "หัวคะแนนใหญ่เลยนะนั่น" หลัง รมต.เขมรโพสต์ปลุกคนไทยไม่ให้เลือก "อนุทิน" แต่ตนไม่ถือสาว่าเป็นเรื่องแทรกแซงหรือไม่ ย้ำคุยแค่ระดับผู้นำ ไม่ต้องถึงยูเอ็น ไม่ใช่คนขี้ฟ้อง ชี้ พรรคเขมรเชียร์น่ากังวลมากกว่า
เมื่อเวลา 09.50 น.วันที่ 13 ม.ค. ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ระบุว่าการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ไม่ให้เลือกนายอนุทิน แต่ให้เลือกพรรคเพื่อไทยหรือพรรคประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดสงคราม นายอนุทิน สู้กับกระแสนี้ไหวใช่หรือไม่ โดยนายอนุทิน กล่าวติดตลกว่า "โห นั่นหัวคะแนนใหญ่เลยนะนั่น"
เมื่อถามว่า โซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลปลุกกระแสรักชาติเหมือนกับกัมพูชา นายอนุทิน กล่าวว่า คนไทยทุกคนรักชาติไม่ต้องไปปลุก ดูสิ มีใครยอมให้เปิดด่านหรือไม่ในช่วงนี้
ถามย้ำว่า กังวลว่ากรณีนี้จะทําให้กระแสที่กําลังพุ่งอยู่ลดลงหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เขาบอกให้เชียร์ใคร ไม่ให้เชียร์ตน ทั้งที่ตนเป็นคนที่ยืนหยัดต่อสู้ รักษาเกียรติภูมิ รักษาอธิปไตย รักษาแผ่นดิน ร่วมกับฝ่ายกองทัพมาโดยตลอด การที่บอกไม่ให้เชียร์ตนหมายความว่าเขาคิดว่าตนเป็นผู้ที่ทําความเสียหายให้เขามาก น่าจะมีคนที่เขาควบคุมได้หรือไม่ ก็แล้วแต่
เมื่อถามว่า ถือเป็นการแทรกแซงการเมืองประเทศไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศ แต่ตนไม่ถืออะไรเลยทั้งสิ้น หากจะคุยตนคุยในระดับผู้นําประเทศ
เมื่อถามว่า ต้องแจ้งไปยังองค์กรสหประชาชาติ(ยูเอ็น)หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า " ไม่ต้อง จะทําตัวเป็นคนขี้ฟ้องทําไม "
ถามอีกว่า การออกมาพูดเช่นนี้แสดงว่ากัมพูชากลัวนายอนุทิน ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ได้ต้องการให้ใครกลัว เพียงแต่ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ ตนไม่ได้เป็นนายกฯ แล้วถึงรักบ้านรักเมือง แต่ตนรักบ้านรักเมืองโดยความเป็นตนอยู่แล้ว สิ่งที่เขาพูดมาแต่ละอย่าง การบอกว่าอย่าเลือกพรรคภูมิใจไทยเพื่อพลิกสถานการณ์ ตนเชื่อว่าคนไทยคิดได้ และการที่เขาพูดเช่นนี้ คนที่น่ากังวลคือพรรคที่เขาเชียร์มากกว่า
เมื่อถามถึง กรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน บอกว่าจะไม่จับมือกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ตอบว่า เรื่องนี้ตนยังไม่ได้คุยกับใคร ทุกอย่างพรรคใครพรรคมัน ถึงเวลาตนก็ฟังเสียงประชาชน พรรคอื่นจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของพรรคอื่น
เมื่อถามว่า พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยสามารถกลับมาดีกันได้ใช่หรือไม่ หากโหวตเตอร์บอกให้จับมือกัน นายกฯ กล่าวว่า "รอให้โหวตเตอร์บอก ตอนนี้ยังไม่บอก "