“ศุภชัย” ไม่เอาไว้จ่อเอาผิดมือโพสต์โยงญาติบิ๊กอิตาเลียน-ไทย กับ “อนุทิน” ชี้ใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จ

ทีมกฎหมายภท. ไม่ปล่อยผ่าน เตรียมเอาผิดมือโพสต์โยงเครือญาติบิ๊กรับเหมาอิตาเลียน-ไทย กับ “อนุทิน” ยันเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จ
วันที่ (18 มกราคม 2569) นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีผู้ใช้ชื่อ “Jaturong Hirankarn” โพสต์ข้อความว่า นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียน-ไทย เป็นพี่ชายของมารดานายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน จึงเป็นหลานชายแท้ๆ ของนายแพทย์ชัยยุทธ
ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ และถือเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส. เพราะเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ มีความผิดทางอาญา มีโทษจำคุก
ทั้งนี้ ทางพรรคภุมิใจไทยจะดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้ชื่อดังกล่าว รวมถึงผู้ใช้จ้างวานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ตามกระบวนการกฎหมายต่อไป