มหาดไทย เปิดชื่อ 191 แคนดิเดต ชิงเก้าอี้ “หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” จ่อขึ้นบัญชีคราวละ 40 คน รายชื่อกลั่นกรอง มีอายุ 6 เดือน

มหาดไทย เปิดชื่อ 191 แคนดิเดต จ่อชิงเก้าอี้ “หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” สังกัด สป.มท. ย้ำ ผู้ผ่านกลั่นกรอง ขึ้นบัญชีได้ไม่เกินคราวละ 40 คน ให้บัญชีรายชื่อกลั่นกรอง มีอายุ 6 เดือน นับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ
วันนี้ (19 ม.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะทาง ตําแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานจังหวัด” ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) จํานวน 191 ราย
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง 191 ราย เข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเป็นต่อตําแหน่ง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.นี้ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดํารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ สป.มท. ได้กําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง และกําหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
โดยกําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง จํานวนไม่เกิน 40 คน โดยให้บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรองมีอายุ 6 เดือนนับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ
มีรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง 191 คน ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ นิติกรชำนาญการพิเศษ ฯลฯ ประจำสำนักงานจังหวัด รวมถึงหน่วยงานในกำกับส่วนกลาง เป็นต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง