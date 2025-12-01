สป.มท. ล็อกเป้า บัญชีแต่งตั้ง ขรก.ระดับสูง ตำแหน่ง "หัวหน้าสํานักงานจังหวัด" ในปี 2569 ไม่เกิน 40 คน

สป.มท. จ่อขึ้นบัญชีรายชื่อ แต่งตั้ง "หัวหน้าสํานักงานจังหวัด" ในปี 2569 ในส่วนของผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะทาง ไม่เกิน 40 คน โดยให้บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรองมีอายุ 5 เดือน
วันนี้ (1 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.) เวียนหนังสือแจ้ง การกําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ประเภทอํานวยการ ระดับสูง กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะทาง ตําแหน่ง "หัวหน้าสํานักงานจังหวัด" ในปี 2569
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม มติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย และมติ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่กําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
และกําหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง กลุ่มตําแหน่งอํานวยการเฉพาะทาง ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
"โดยกําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง จํานวนไม่เกิน 40 คน โดยให้บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการกลั่นกรองมีอายุ 5 เดือนนับแต่วันประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อ"
สำหรับการกำหนดดังกล่าว เป็นไปตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทอํานวยการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. 2564
โดยให้ อ.ก.พ.กรม กําหนดจํานวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในแต่ละกลุ่มตําแหน่งตามที่เห็นสมควรและสอดคล้องกับการคัดเลือกและการเลือก และกําหนดอายุของบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง
พร้อมทั้งให้ส่วนราชการประกาศจํานวนคน ที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองและอายุบัญชีในแต่ละกลุ่มตําแหน่ง ให้ทราบเป็นการทั่วไป
ปี 2568 สป.มท. เพิ่งแต่งตั้ง/โยกย้าย หัวหน้าสํานักงานจังหวัด จำนวน 28 ราย โดยการแต่งตั้ง "หน.สำนักงานหน้าใหม่" ส่วนใหญ่เป็นลูกหม้อจากพื้นที่เดิม.