จอร์ชชี ดวงมณี หวด 3 โอเวอร์พาร์ เปิดฉากกอล์ฟ ยูเอส อเมเจอร์ วันแรก

จอร์ชชี ดวงมณี นักกอล์ฟดาวรุ่งไทย (น้องชายของ จอร์จ ดวงมณี) ประเดิมหวด 3 โอเวอร์พาร์ 73 ในศึก ยูเอส อเมเจอร์ 2025 รอบแรก ที่สนาม ดิ โอลิมปิก คลับ (เลค คอร์ส และ โอเชียน คอร์ส) พาร์ 70, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น)
รายการ ยูเอส อเมเจอร์ เป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่น โดยที่ผ่านมามีโปรชื่อดังหลายรายเคยผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วอย่าง ไทเกอร์ วู้ดส์ ที่เคยได้แชมป์สามสมัยติดระหว่างปี 1994-96
จอร์ชชี ดวงมณี มือดับ 54 ของโลก ในระดับสมัครเล่น ตีเกินไป 3 โอเวอร์พาร์ ส่งผลให้รั้งอันดับ 102 ร่วม โดยรายการนี้ทุกคนจะลงเล่นอย่างน้อยสองวันในวันจันทร์ และวันอังคารเพื่อคัดให้เหลือ 64 คนไปเล่นในวันพุธที่ 13 ส.ค.นี้
สำหรับผู้นำวันแรกตกเป็นของ ทอมมี่ มอร์ริสัน นักกอล์ฟเจ้าถิ่นชาวอเมริกัน และ ชาร์ลี ฟอร์สเตอร์ นักกอล์ฟอังกฤษ หลังทั้งคู่ตีเข้ามาเท่ากันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 66
ส่วน พงศภัค เหล่าภักดี และ รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์ อีกสองนักกอล์ฟไทย ตีเข้ามาอีเว่นพาร์ 70 รั้งอันดับ 21 ร่วม และ 7 โอเวอร์พาร์ 77 รั้งอันดับ 215 ร่วมตามลำดับ
ทั้งนี้ จอร์ชชี ดวงมณี ไม่ได้มาจากแค่เฉพาะความสามารถ และพรสวรรค์ของเขาเท่านั้น แต่ส่วนที่สำคัญยิ่งนั้นมาจากการเตรียมพร้อมที่ดีของครอบครัว
