ผู้ให้เสียง "โจเอล" รู้ว่าเกมเมอร์จะต้องโกรธเมื่อได้เล่น The Last of Us Part 2

ใน "The Last of Us Part 2" เปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมาก เมื่อ "โจเอล" และ "ทอมมี่" ได้พบกับ "แอ็บบี้" ที่กำลังถูกฝูงผู้ติดเชื้อโจมตี แม้ว่าโจเอลและทอมมี่จะช่วยแอ็บบี้เอาไว้ได้ แต่เนื่องจากมีฝูงผู้ติดเชื้อจำนวน หิมะตกหนัก และเมือง Jackson City (เมืองที่ตัวเอกอาศัยอยู่ในปัจจุบัน) ก็อยู่ไกลเกินไป แอ็บบี้ได้เสนอให้ทั้งสองไปหลบภัยที่ฐานที่มั่นของเธอเมื่อทั้งสามมาถึงฐานที่มั่นของแอ็บบี้และได้รับการช่วยเหลือโดยพรรคพวกของเธอ ทันทีที่เข้าไปในบ้านทุกคนก็รู้ว่าโจเอลคือศัตรูที่พวกเขาตามหามานาน ทุกคนจึงรุมทำร้ายโจเอลและทอมมี่ และแอ็บบี้ได้ลงมือสังหารโจเอลต่อหน้า "เอลลี่" ที่ตามมาทีหลัง ถือเป็นการเปิดฉากความแค้นระหว่างเอลลี่และแอ็บบี้ตัวคุณทรอย เบเกอร์ รวมถึงทีมงานทุกคนรู้ดีว่าการวางบทให้ตัวละครโจเอลเสียชีวิตจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่น แต่ทุกคนก็พร้อมจะเสี่ยงเพื่อสร้างผลงานเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในคลิปสารคดียังได้เปิดเผยถึงความยากลำบากในการพัฒนาเกมในโนช่วงการระบาดของ COVID-19 และการรั่วไหลของเนื้อเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทีมงานอย่างมาก แต่ในที่สุดเกมก็ถูกพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์"The Last of Us Part 2 Remastered" จะวางจำหน่ายบน PlayStation 5 ในวันที่ 19 มกราคมนี้