รัฐบาลเผยเกณฑ์เยียวยาปศุสัตว์เสียหาย เดินหน้าบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9 จังหวัดภาคใต้

รัฐบาลเผยหลักเกณฑ์เยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์ 13 ชนิดรวมแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ เดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 9 จ.ภาคใต้
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่สถานการณ์อุทกภัย 9 จังหวัดภาคใต้ ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์ โดยให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเร่งสำรวจความเสียหายทันทีที่น้ำลดเพื่อจ่ายเงินชดเชยแก่เกษตรกรผู้เสียหาย
สำหรับหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์ ได้กำหนดตามประเภทสัตว์เลี้ยงและจำแนกตามช่วงอายุและจำนวนสูงสุดที่ให้ความช่วยเหลือต่อรายดังนี้
1. โค อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตราตัวละไม่เกิน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1ปี อัตราตัวละไม่เกิน 22,000 บาท อายุ 1-2 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 29,000 บาท อายุ 2 ปีขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 35,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 5 ตัว
2. กระบือ อายุน้อยกว่า 6 เดือน อัตราตัวละไม่เกิน 15,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 24,000 บาท อายุ 1-2 ปี อัตราตัวละไม่เกิน 32,000 บาท อายุ 2 ปีขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 39,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 5 ตัว
3. สุกร อายุ 1-30 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 1,500 บาท อายุ 30 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 3,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 10 ตัว
4. แพะ/แกะ อายุ 1-30 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 1,500 บาท อายุ 30 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 3,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 10 ตัว
5. ไก่พื้นเมือง/ไก่งวง อายุ 1-21 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 30 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 80 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 300 ตัว
6. ไก่ไข่ อายุ 1-21 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 30 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 100 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 1,000 ตัว
7. ไก่เนื้อ อายุ 1-21 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 20 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 50 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 1,000 ตัว
8. เป็ดไข่ อายุ 1-21 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 30 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 100 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 1,000 ตัว
9. เป็ดเนื้อ/เป็ดเทศ อายุ 1-21 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 30 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 80 บาท
ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 1,000 ตัว
10. นกกระทา อายุ 1-21 วัน อัตราตัวละไม่เกิน 10 บาท อายุ 21 วันขึ้นไป อัตราตัวละไม่เกิน 30 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 1,000 ตัว
11. นกกระจอกเทศ อัตราตัวละไม่เกิน 2,000 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 10 ตัว
12. ห่าน อัตราตัวละไม่เกิน 100 บาท ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 300 ตัว
13. แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ อัตรา 1,980 บาท/ไร่ ช่วยเหลือไม่เกิน รายละ 30 ไร่
“จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของกรมปศุสัตว์ พบสัตว์ตายและสูญหาย 78,721 ตัว ใน 8 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช ปัตตานี สตูล สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และสงขลา โดยในจำนวนนี้เป็นโค-กระบือ 1,439 ตัว สุกร 8 ตัว แพะ 98 ตัว แกะ 21 ตัว และสัตว์ปีก 77,155 ตัว รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว