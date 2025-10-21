xs
“ปลัดตี๋“วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ยึดหลัก “ทำงานจริง เห็นผลจริง”ลงพื้นที่เคียงข้าง “ร.อ.ธรรมนัส”ขับเคลื่อนงานเพื่อเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งบางครั้งเสียงดังและภาพลักษณ์อาจกลบผลงานจริง แต่สำหรับ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนล่าสุด กลับเลือกเส้นทางตรงกันข้าม เส้นทางของ “การทำงานมากกว่าการพูด” และ “มุ่งผลลัพธ์มากกว่าการปรากฏตัว”ด้วยบุคลิกสุขุม เรียบง่าย นายวิณะโรจน์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “ข้าราชการอาชีพ” ที่มีความรู้ ความเข้าใจในภาคเกษตรอย่างลึกซึ้ง สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ โดยไม่ต้องอยู่หน้าเวทีเสมอไป

ตลอดช่วงที่ผ่านมา นายวิณะโรจน์ เป็นข้าราชการระดับสูงที่ลงพื้นที่บ่อยที่สุดคนหนึ่งของกระทรวงเกษตรฯ เขาเดินทางติดตามภารกิจไปกับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกภาคของประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ เพื่อรับฟังเสียงของพี่น้องเกษตรกรด้วยตนเอง เห็นพื้นที่ เห็นปัญหา และสั่งการแก้ไขในจุดที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม พื้นที่เกษตรเสียหาย ราคาผลผลิตตกต่ำ หรือการปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด


สิ่งที่น่าชื่นชมคือ ปลัดคนนี้ไม่เน้น “เสนอหน้า“แต่ให้ความสำคัญกับการผลักดันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้มีบทบาท ให้เกษตรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ระดับภาคสนามเป็น “พระเอกของงาน” เพราะเชื่อว่าความยั่งยืนของภารกิจ ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในระบบภายใต้การนำของร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า กระทรวงเกษตรฯ มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เน้น “ลงมือทำจริง แก้ปัญหาจริง” และในทุกครั้งที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ จะมี “ปลัดวิณะโรจน์” เดินเคียงข้างอยู่เสมอในฐานะ “มือปฏิบัติ” ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิบัติจริงในพื้นที่


ในวงราชการ ปลัดวิณะโรจน์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำที่ไม่ถือตัว อยู่กับคนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ข้าราชการระดับสูงจนถึงเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคในพื้นที่ เขามักบอกกับทีมงานเสมอว่า “งานของเราไม่ใช่งานโชว์ แต่คืองานที่ต้องลงมือ”ความเรียบง่าย และความจริงจัง คือเอกลักษณ์ของท่านปลัด ความสำเร็จจึงไม่ใช่เพราะตำแหน่ง หากแต่เป็นเพราะ “ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อภารกิจของแผ่นดิน”


ภายใต้การทำงานของรัฐมนตรีผู้มุ่งมั่นอย่าง“ธรรมนัส พรหมเผ่า” และทีมข้าราชการที่เข้มแข็งอย่างนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลายเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ขับเคลื่อนได้จริง และเห็นผลได้เร็วในสายตาประชาชน




