อุทยานฯ ทองผาภูมิผนึกกำลังทหาร–ตชด. ซุ่มจับแก๊งต่างด้าวลอบร่อนทองกลางป่าต้นน้ำชั้น 1A รวบคาหลุม 3 ราย ที่เหลือเผ่นหนีเข้าความมืด

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สนธิกำลังทหาร ฉก.ลาดหญ้า และ ตชด.135 วางแผนซุ่มเข้าจับกุมกลุ่มบุคคลลักลอบขุดดินร่อนแร่ทองคำในพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1A กลางดึก จับได้คาหลุม 3 ราย พร้อมของกลางเพียบ อีกกว่า 10 รายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนี
นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ช่วงปี พ.ศ. 2567–2568 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ตำรวจ สภ.ปิล๊อก และฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ ได้ร่วมกันปราบปรามการลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1A เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ บริเวณบ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–เมียนมาประมาณ 4 กิโลเมตร
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้มากกว่า 40 ราย พร้อมของกลางที่ใช้ในการกระทำผิดหลายร้อยรายการ บางคดีศาลมีคำพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญา ผู้ต้องหาส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ บางรายมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน และบางส่วนลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยอาศัยความชำนาญเส้นทางภูเขา ทำให้การเข้าจับกุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก
สำหรับพื้นที่ที่ถูกลักลอบเข้าไปขุดดินร่อนแร่ทองคำ เป็นพื้นที่ป่าบนยอดเขาสูงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ถูกขุดเจาะเป็นหลุมขนาดกว้างประมาณ 1–2 เมตร ลึก 10–15 เมตร จำนวนหลายหลุม ส่งผลให้พื้นที่ป่าถูกทำลายรวม 2 แปลง เนื้อที่กว่า 27 ไร่ และกระทบต่อระบบนิเวศและแหล่งต้นน้ำอย่างรุนแรง
นายยุทธพงค์กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพิทักษ์ผืนป่า ขณะที่อำเภอทองผาภูมิได้ออกประกาศห้ามรับซื้อแร่ทองคำและห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ร่อนแร่ แต่ยังคงพบการฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ สนธิกำลังทหาร ฉก.ลาดหญ้า และ ตชด.135 ออกลาดตระเวนเชิงรุก โดยใช้เรือตรวจการและรถจักรยานยนต์วิบาก เข้าสู่พื้นที่ป่าลึก กระทั่งช่วงค่ำได้รับสัญญาณจากกล้องวงจรปิดพบกลุ่มบุคคลเข้าออกพื้นที่ต้องสงสัยกว่า 15–20 คน จึงวางแผนซุ่มเข้าจับกุม
เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม กลุ่มผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปในความมืด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ 3 ราย ขณะกำลังอยู่ภายในหลุมขุดเจาะ พร้อมของกลางรวม 11 รายการ อาทิ ไฟฉายคาดศีรษะ เป้สะพายสำหรับบรรจุดินแร่ เครื่องมือขุดเจาะ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย เป็นบุคคลอยู่ในบัญชีควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ เบื้องต้นให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก ดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 หลายข้อหา