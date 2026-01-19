"บังซุป" จี้พรรคส้มสอบสมาชิกโพสต์เท็จ ซัดพฤติกรรมยิ่งกว่าเทา

"ศุภชัย" จี้พรรคประชาชนสอบสมาชิกโพสต์เท็จ ซัดพฤติกรรมยิ่งกว่าเทา หลังพบชื่อพัวพันโพสต์เฟกนิวส์ เตือน อย่าแชร์ อาจติดคุกได้
วันที่ 19 มกราคม 2569 นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มีผู้ใช้ชื่อ “Jaturong Hirankarn” เจ้าของเฟซบุ๊กชื่อตรงกับอดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 59 และชื่อตรงกับสมาชิกพรรคประชาชน หมายเลข 6510000571
นายศุภชัย กล่าวว่า ขอฝากไปยังหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคที่อ้างว่า มีเรา ไม่มีเทา ให้เร่งตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นคนเดียวกันหรือไม่ หากใช่ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพราะพฤติกรรมดังกล่าวถือว่า ยิ่งกว่าเทา
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้รับข้อมูลแจ้งเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการโพสต์และแชร์ข้อความอันเป็นเท็จในกรณีดังกล่าว มีผู้กระทำผิดนับร้อยราย แม้บางรายจะปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้ว แต่ทางทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด เพื่อเตรียมดำเนินคดี
"ขอเตือนให้ยุติการกระทำผิดนี้ เพราะผิดกฎหมาย และจะถูกดำเนินคดี ติดคุก ขออย่าแชร์เอาสนุก เอามัน แต่ติดคุกไม่สนุกหรอกจะบอกให้" นายศุภชัย กล่าว