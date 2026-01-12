"บังซุป" เผย ภท.จ่อฟ้อง "เสรีพิศุทธิ์" ใส่ร้ายปมงบโมโตจีพี-ที่ดินเขากระโดง

"ศุภชัย ใจสมุทร" เผยเตรียมดำเนินคดี "พล.ต.อ.เสรีพิสุทธ์" กล่าวใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้หลงผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง
นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า จะดำเนินการตามกฎหมายกับ พลตำรวจเอก เสรีพิสุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ที่มีพฤติกรรมกล่าวใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้หลงผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส.
นายศุภชัย กล่าวอีกว่า พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธ์ ออกมาพูด แต่คำกล่าวดังกล่าวล้วนเป็นความเท็จ ความจริงก็คือ
1.งบประมาณ 4,000 ล้านบาทเป็นงบประมาณที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยรับงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ไม่เกี่ยวกับนายเนวิน ชิดชอบ อย่างไรก็ตามงบประมาณดังกล่าวยังไม่ได้อนุมัติ เป็นเพียงเห็นชอบในกรอบค่าใช้จ่ายและอนุมัติหลักการ
2.กรณีที่ดินเขากระโดง มีประชาชนผู้มีเอกสารสิทธิกว่า 1,000 ราย มีการฟ้องคดีทางแพ่งในศาลเพียงไม่กี่คดี และคดียังไม่ถึงที่สุด ผลคดีศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรไม่มีใครรู้ ที่แน่ๆ ไม่มีเรื่องคดีฉ้อโกง
3.คำกล่าวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธ์ เป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ จูงใจให้หลงผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส.
พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธ์ ในการกระทำผิดดังกล่าว