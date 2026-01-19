"ศุภชัย" ซัดโพสต์เท็จ! ปัด "อนุทิน" เกี่ยวข้องตระกูลกรรณสูต ขู่ใครแชร์ต่อเจอคุก

"ศุภชัย ใจสมุทร" สั่งรวบรวมหลักฐานเตรียมดำเนินคดีมือโพสต์และชาวเน็ตนับร้อยราย หลังแพร่ข้อมูลเท็จอ้าง "อนุทิน ชาญวีรกูล" เป็นหลานแท้ๆ ผู้ก่อตั้งอิตาเลียน-ไทย และเป็นพี่น้องกับ "เปรมชัย" ลั่นติดคุกไม่สนุกแน่ พร้อมจี้พรรคประชาชนตรวจสอบสมาชิก หลังพบชื่อคนโพสต์ตรงกับอดีตผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ
จากกรณี ก่อนหน้านี้ มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Jaturong Hirankarn" ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในสื่อโซเชียลของตนเอง ระบุ "ชัยยุทธ ผู้ก่อตั้งอิตาเลียน-ไทย คือพี่ชายของแม่อนุทิน ง่ายๆก็คือชัยยุทธคือลุงแท้ๆของหมู เปรมชัยเสือดำคือพี่ชายของหนูนั้นเอง"
ต่อมา ศุภชัย ใจสมุทร นักการเมืองจากฟากฝั่งพรรคภูมิใจไทย ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมกับระบุข้อความว่า
"มีผู้ใช้ชื่อว่า“Jaturong Hirankarn”โพสต์ในเฟสบุค ความว่า “นายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต ผู้ก่อตั้งบริษัทอิตาเลียน-ไทย เป็นพี่ชายของมารดานายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน จึงเป็นหลานชายแท้ๆของนายแพทย์ชัยยุทธ ฯลฯ “
ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นความเท็จ เป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง สส.เป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เป็นความผิดอาญา มีโทษจำคุก พรรคจะดำเนินคดีกับบุคคลผู้ใช้ชื่อดังกล่าวรวมถึงผู้ใช้จ้างวานที่เกี่ยวพันทุกคน
จนถึงเวลานี้มีผู้แจ้งข้อมูลมามากมาย ว่ามีผู้โพสต์ แชร์ข้อความอันเป็นเท็จเรื่อง บริษัทอิตาเลียน-ไทย นับร้อยๆราย หลายรายปิดหนีไปแล้ว แต่ทุกรายถูกเก็บข้อมูลไว้แล้ว จึงขอเตือนให้ยุติการกระทำผิดนี้เสีย ! ผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดี ติดคุก
อย่าแชร์เอาสนุก เอามัน!!
ติดคุกไม่สนุกหรอกจะบอกให้
เจ้าของเฟสบุคที่ใช้นามดังกล่าวชื่อตรงกับอดีตผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 59 และชื่อตรงกับสมาชิกพรรคประชาชน หมายเลข 6510000571
ฝากหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคประชาชน พรรคที่อ้างว่ามีเราไม่มีเทา ตรวจสอบการกระทำที่ยิ่งกว่าเทานี้ด้วยว่าใช่บุคคลคนเดียวกันหรือไม่ ถ้าใช่โปรดดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย"