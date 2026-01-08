เปิดตัว Watsons Community สุขภาพ-ความงาม รีวิวจากผู้ใช้จริง

วัตสัน ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของไทย ประกาศเปิดตัว Watsons Community แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ออนไลน์ระดับโลกพร้อมกันในหลายตลาดทั่วเอเชีย นับเป็นก้าวสำคัญที่ยกระดับกลยุทธ์ O+O (Online + Offline) ของแบรนด์สู่มิติใหม่
Watsons Community เป็นแหล่งรวมคอนเทนต์สุขภาพและความงามที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวัตสัน คลับกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกได้ร่วมแชร์เคล็ดลับ ถาม-ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงามแบบเรียลไทม์ สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่แบบไร้พรมแดนที่เชื่อมโยงผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเอเชีย แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากรีวิวและประสบการณ์จริงที่เชื่อถือได้ของผู้ใช้งานจริงทั่วเอเชีย เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
อิศราวดี มีป้อม ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า วัตสัน ประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ว่า “Watsons Community คือ พื้นที่สร้างสรรค์และจุดเริ่มต้นของ Movement ที่ยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงคนรักสุขภาพและความงามทั่วเอเชีย แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นจากความเข้าใจเชิงลึกว่าผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความเชื่อถือในประสบการณ์ของกันและกัน และให้คุณค่ากับ User-Generated Content (UGC) มากกว่าการสื่อสารแบบทางเดียว เราจึงออกแบบพื้นที่ที่ทุกคนสามารถรีวิว แบ่งปัน และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืน และยกระดับประสบการณ์ด้านสุขภาพและความงามของผู้บริโภคทั่วเอเชีย”
นอกจากการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนรีวิวกันแล้ว Watsons Community ยังยกระดับประสบการณ์การใช้งาน ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ผ่านการสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษตามระดับ(Engagement Levels) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้องใหม่ (Newbie), ขา(เกือบ)ประจำ (Engager) , มือโพสต์ขาประจำ (Creator), ตัวแม่รีวิวมืออาชีพ (Guru) และระดับสูงสุด “นักรีวิวร่างทอง” (Leader) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจ และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มใช้งาน
การเปิดตัว Watsons Community ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวัตสันในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของผู้บริโภค เปิดพื้นที่ให้สมาชิกสามารถแชร์รีวิวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริง พร้อมเชื่อมต่อผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วเอเชียเข้าด้วยกันในคอมมูนิตี้เดียว
3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าสู่ Watsons Community
ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้แห่งล่าสุดได้ง่ายๆ ผ่านปลายนิ้ว โดย
• เข้าใช้งาน เปิดแอปพลิเคชัน WatsonsTH หรือไปที่เว็บไซต์ www.watsons.co.th
• ค้นหาคอมมูนิตี้ คลิกที่ไอคอน “Watsons Community” บนหน้าแรกของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิก ลูกค้าทั่วไปก็โพสต์ แชร์ รีวิว เก็บหัวใจได้เหมือนกัน
• ร่วมแบ่งปัน Watsons Community มันคือ พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน เริ่มต้นสร้างโปรไฟล์ของคุณ เพื่อรีวิวสินค้าที่ชื่นชอบ ถามข้อสงสัยเกี่ยวกับบิวตี้ไอเทม หรือแชร์ทริคการดูแลตัวเอง พร้อมสะสมคะแนนและเลื่อนระดับสู่การเป็นที่สุดของนักรีวิวร่างทอง เพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย อาทิ สกินแคร์ & บิวตี้ไอเท็มมากมายจากแบรนด์ชั้นนำ