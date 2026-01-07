xs
พลิกโฉมใต้ทางด่วนฉลองรัช!! เป็นสนามบาสเกตบอล “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ” เพื่อสร้างสุขภาพดีให้กับชุมชน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดตัวโครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ”
ยกระดับคุณภาพชีวิตรอบทางพิเศษ! การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เปิดตัวโครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ” ชูสนามบาสเกตบอล สร้างสุขภาพดีให้กับชุมชน บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) พื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาส และส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน พร้อมชวนนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาร์ม-ณัฐกานต์ เมืองบุญ, เดฟ-สุขเดฟ โคเคอร์ และซุปตาร์นักชู้ต เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ มาร่วมถ่ายทอดทักษะ เทคนิคการเล่น และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการ กรุงเทพมหานคร และประชาชนในชุมชนโดยรอบจำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนจันทราสุข, ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก, ชุมชนลาดพร้าว69 และชุมชนลาดพร้าว80 ร่วมงานอย่างคึกคัก

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า “ในช่วงต้นปี 2569 กทพ. ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ได้จัดแคมเปญ EASY PASS…Cashback คืนค่าผ่านทางพิเศษ 50% สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าผ่านทางด้วย EASY PASS ครอบคลุมทางด่วนทุกสายทาง และในวันนี้ 7 มกราคม 2569 กทพ. ขอส่งมอบความสุขให้กับชุมชน ด้วยการเปิดโครงการ‘ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ’ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬาบาสเกตบอล พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ กทพ. ได้มอบพื้นที่นี้ให้กับทางกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อชุมชน ลดปัญหาอาชญากรรม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในวันที่ 9 มกราคม 2569 กทพ. ยังมีกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2569 มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ อีกด้วย ”

“กทพ. ตอกย้ำการดำเนินงานควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างมุ่งมั่น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ปัจจุบัน กทพ. ได้บริหารจัดการพื้นที่ใต้ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกว่า 1,348,633.81 ตารางวา โดยได้นำไปใช้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ 37.09% ขณะที่พื้นที่ที่ใช้เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 28.7% แบ่งออกเป็น 34 ลานกีฬา และ 61 สวนหย่อม/สวนสาธารณะ ทั้งนี้ กทพ. ได้มอบพื้นที่จำนวน 170,356.53 ตารางวา ให้แก่กรุงเทพมหานครได้นำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ” นายสุรเชษฐ์ กล่าว

ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ขอขอบคุณทาง กทพ. ที่ได้มอบพื้นที่ใต้ทางด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและอยู่ใจกลางเมืองจำนวนมากให้ กทม. ได้นำมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ การพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ กทม. โดยเฉพาะนโยบายการสร้าง ‘สวน 15 นาที’ ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวหรือลานกีฬาได้ภายในรัศมี 15 นาทีของการเดินเท้า โดยพื้นที่ใต้ทางด่วนของ กทพ. ที่ได้รับมอบมานั้น ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งลานกีฬา สวนสาธารณะขนาดเล็กที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตลาดชุมชน หรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับบริการสาธารณะบางแห่ง สำหรับการพัฒนาลานกีฬาวังทองหลางนี้ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดย กทม. พร้อมที่จะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอด และบริหารจัดการพื้นที่ใต้ทางด่วนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและโอกาสสำหรับคนกรุงเทพฯ ต่อไป”

อาร์ม-ณัฐกานต์ เมืองบุญ นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า “ดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ ครับ ที่ได้มาร่วมกิจกรรม ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ ในวันนี้ สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือการได้เห็นพลัง และความตั้งใจของน้อง ๆ เยาวชนในชุมชนนี้ ทุกคนมีความกระตือรือร้น และเล่นบาสเกตบอลกันได้เก่งเกินคาดจริง ๆ ซึ่งการที่ กทพ. ได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นสนามบาสเกตบอลที่มีมาตรฐาน ถือเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ทำให้น้อง ๆ สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย เหมือนได้ซ้อมในสนามแข่งจริง ๆ”

เดฟ-สุขเดฟ โคเคอร์ นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า “ผมอยากบอกน้อง ๆ ทุกคนว่า สนามแห่งนี้คือโอกาสที่พวกเราได้รับ การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญ และหวังว่าประสบการณ์ที่เรานำมาถ่ายทอดในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้น้อง ๆ ก้าวไปสู่ฝันในการเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพได้ในอนาคตครับ”

สนามบาสเกตบอล บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) พื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดตัวโครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ”
