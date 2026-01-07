พลิกโฉมใต้ทางด่วนฉลองรัช!! เป็นสนามบาสเกตบอล “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ” เพื่อสร้างสุขภาพดีให้กับชุมชน

ยกระดับคุณภาพชีวิตรอบทางพิเศษ! การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เปิดตัวโครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ” ชูสนามบาสเกตบอล สร้างสุขภาพดีให้กับชุมชน บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) พื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อเป็นพื้นที่แห่งโอกาส และส่งเสริมการออกกำลังกายของคนในชุมชน พร้อมชวนนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาร์ม-ณัฐกานต์ เมืองบุญ, เดฟ-สุขเดฟ โคเคอร์ และซุปตาร์นักชู้ต เต๋า-เศรษฐพงศ์ เพียงพอ มาร่วมถ่ายทอดทักษะ เทคนิคการเล่น และสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ โดยมี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการ กรุงเทพมหานคร และประชาชนในชุมชนโดยรอบจำนวน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนจันทราสุข, ชุมชนสุเหร่าดอนสะแก, ชุมชนลาดพร้าว69 และชุมชนลาดพร้าว80 ร่วมงานอย่างคึกคัก
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า “ในช่วงต้นปี 2569 กทพ. ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ได้จัดแคมเปญ EASY PASS…Cashback คืนค่าผ่านทางพิเศษ 50% สำหรับผู้ใช้บริการที่ชำระค่าผ่านทางด้วย EASY PASS ครอบคลุมทางด่วนทุกสายทาง และในวันนี้ 7 มกราคม 2569 กทพ. ขอส่งมอบความสุขให้กับชุมชน ด้วยการเปิดโครงการ‘ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ’ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬาบาสเกตบอล พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน บริเวณลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ กทพ. ได้มอบพื้นที่นี้ให้กับทางกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อชุมชน ลดปัญหาอาชญากรรม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และในวันที่ 9 มกราคม 2569 กทพ. ยังมีกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2569 มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ อีกด้วย ”
“กทพ. ตอกย้ำการดำเนินงานควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษอย่างมุ่งมั่น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใต้ทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ปัจจุบัน กทพ. ได้บริหารจัดการพื้นที่ใต้ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมกว่า 1,348,633.81 ตารางวา โดยได้นำไปใช้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ 37.09% ขณะที่พื้นที่ที่ใช้เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน 28.7% แบ่งออกเป็น 34 ลานกีฬา และ 61 สวนหย่อม/สวนสาธารณะ ทั้งนี้ กทพ. ได้มอบพื้นที่จำนวน 170,356.53 ตารางวา ให้แก่กรุงเทพมหานครได้นำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ต่าง ๆ” นายสุรเชษฐ์ กล่าว
ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ขอขอบคุณทาง กทพ. ที่ได้มอบพื้นที่ใต้ทางด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและอยู่ใจกลางเมืองจำนวนมากให้ กทม. ได้นำมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ การพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ กทม. โดยเฉพาะนโยบายการสร้าง ‘สวน 15 นาที’ ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวหรือลานกีฬาได้ภายในรัศมี 15 นาทีของการเดินเท้า โดยพื้นที่ใต้ทางด่วนของ กทพ. ที่ได้รับมอบมานั้น ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งลานกีฬา สวนสาธารณะขนาดเล็กที่เป็นพื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ตลาดชุมชน หรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับบริการสาธารณะบางแห่ง สำหรับการพัฒนาลานกีฬาวังทองหลางนี้ ถือเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดย กทม. พร้อมที่จะนำแนวคิดนี้ไปต่อยอด และบริหารจัดการพื้นที่ใต้ทางด่วนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและโอกาสสำหรับคนกรุงเทพฯ ต่อไป”
อาร์ม-ณัฐกานต์ เมืองบุญ นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า “ดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ ครับ ที่ได้มาร่วมกิจกรรม ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ ในวันนี้ สิ่งที่ผมประทับใจที่สุดคือการได้เห็นพลัง และความตั้งใจของน้อง ๆ เยาวชนในชุมชนนี้ ทุกคนมีความกระตือรือร้น และเล่นบาสเกตบอลกันได้เก่งเกินคาดจริง ๆ ซึ่งการที่ กทพ. ได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นสนามบาสเกตบอลที่มีมาตรฐาน ถือเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ทำให้น้อง ๆ สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย เหมือนได้ซ้อมในสนามแข่งจริง ๆ”
เดฟ-สุขเดฟ โคเคอร์ นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า “ผมอยากบอกน้อง ๆ ทุกคนว่า สนามแห่งนี้คือโอกาสที่พวกเราได้รับ การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญ และหวังว่าประสบการณ์ที่เรานำมาถ่ายทอดในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และผลักดันให้น้อง ๆ ก้าวไปสู่ฝันในการเป็นนักบาสเกตบอลอาชีพได้ในอนาคตครับ”
#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย #EXAT #ทางพิเศษเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน #องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น #ลานสร้างสุขพิเศษรวมใจโดยการทางพิเศษฯ