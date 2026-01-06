ล้นหลาม!แคมเปญ EASY PASS CASHBACK คืนค่าผ่านทาง 50% ทางด่วน 7 สาย ผู้ใช้ทางตอบรับคึกคัก

กทพ.ปลื้ม แคมเปญพิเศษต้อนรับปีใหม่ EASY PASS CASHBACK คืนค่าผ่านทาง 50% ได้การตอบรับจากผู้ใช้ Easy Pass อย่างล้นหลาม พร้อมเร่งคืนเงินภายใน 24 ชม.
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า จากที่กทพ.ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2569 สำหรับผู้ใช้ทางด่วนทั้ง 7 สายทาง กับแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” มอบเงินคืนค่าผ่านทาง 50% สำหรับผู้ที่ชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ EASY PASS เฉพาะวันที่ 6 มกราคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01–24.00 น. ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ Easy Pass อย่างล้นหลาม
โดยกทพ. ได้เร่งดำเนินการคืนเงินค่าผ่านทางเข้าบัตร Easy Pass อย่างต่อเนื่อง และขออภัยหากเกิดการคืนเงินล่าช้าไปบ้าง แต่ยืนยันว่าผู้ใช้บริการ Easy Pass จะรับเงินคืนค่าผ่านทางฯ ภายใน 24 ชั่วโมง อย่างแน่นอน
“ขอบคุณผู้ใช้ Easy Pass ที่ร่วมแคมเปญทุกเสียงตอบรับคือแรงผลักดันให้เราพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณ สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ากว่าเดิม”