6 มกราคม 2569 กทพ. เตรียมมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ กับแคมเปญ “EASY PASS…Cashback” คืนค่าผ่านทาง 50%

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เตรียมมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ พิเศษสำหรับผู้ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วย EASY PASS กับแคมเปญพิเศษ EASY PASS...Cashback คืนค่าผ่านทาง 50% ในวันที่ 6 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. ครอบคลุมทางพิเศษทั้ง 7 สายทางของ กทพ. โดยระบบจะคืนเงินให้แบบ Real-Time และแจ้งเตือนการคืนค่าผ่านทางพิเศษ ผ่าน Application EXAT Portal สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีไว้ หรือที่ thaieasypass.exat.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT Call Center 1543) ตลอด 24 ชั่วโมง