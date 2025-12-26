กทพ. จัดเต็มรับปีใหม่ ทางด่วนฟรียาว 7 วัน ต่อด้วย Easy Pass Cashback 50% ในวันที่ 6 ม.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ส่งของขวัญชิ้นใหญ่ต้อนรับปีใหม่ 2569 เปิดให้ประชาชน ใช้ทางด่วนฟรี 7 วันเต็ม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ถึงเที่ยงคืนวันที่ 5 มกราคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรช่วงวันหยุดยาว
โดยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่อยู่ในกสรดูแลของ กทพ. รวม 110 ด่าน ประกอบด้วย
-ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา–ชลบุรี) 20 ด่าน
-ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) 30 ด่าน
-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 19 ด่าน
-ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 31 ด่าน
-ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน–ปากเกร็ด) 10 ด่าน
หลังจากทางด่วนฟรี กทพ. ยังจัดหนักต่อเนื่อง เปิดแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” มอบของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้ทางพิเศษ ด้วยการ คืนค่าผ่านทาง 50% สำหรับผู้ใช้บริการ EASY PASS ในวันที่ 6 มกราคม 2569 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 00.01–24.00 น.
สิทธิพิเศษดังกล่าวใช้ได้กับ ผู้ชำระค่าผ่านทางพิเศษด้วย Easy Pass พร้อมเป็นการขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้ความเชื่อมั่นในระบบ EASY PASS มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้การเดินทางสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาหน้าด่าน และเพิ่มความปลอดภัยบนทางพิเศษ
กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษที่ยังชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด เปลี่ยนมาใช้บริการ EASY PASS เพื่อสัมผัสประสบการณ์เดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องหยุดรถหน้าด่าน ลดความแออัดและประหยัดเวลาในการเดินทาง พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษจากแคมเปญของ กทพ. อย่างต่อเนื่อง