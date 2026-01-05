ห้ามพลาด!พรุ่งนี้ 6 ม.ค.69 ขึ้นทางด่วน 7 สาย จ่ายด้วย EASY PASS รับคืนไปเลย 50%

6 มกราคมนี้ ห้ามพลาด! กทพ. ชวนผู้ใช้ทางพิเศษ 7 สายทาง รับ Cash Back คืนค่าผ่านทาง 50% เมื่อชำระค่าผ่านทางด้วย EASY PASS
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ชวนประชาชนและผู้ใช้ทางพิเศษร่วมรับของขวัญต้อนรับปีใหม่ กับแคมเปญพิเศษ “EASY PASS…Cashback” มอบเงินคืนค่าผ่านทางพิเศษ 50% สำหรับผู้ที่ชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ EASY PASS เฉพาะวันที่ 6 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 00.01–24.00 น. ครอบคลุมทางพิเศษในสังกัด กทพ. ทั้ง 7 สายทาง
ทั้งนี้ ระบบจะดำเนินการคืนเงินค่าผ่านทางให้อัตโนมัติแบบ Real-Time โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการคืนเงินได้ผ่าน Application EXAT Portal สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีไว้ หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaieasypass.exat.co.th
กทพ. ขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษที่ยังชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด มาร่วมรับสิทธิ Cash Back ง่าย ๆ เพียงเปลี่ยนมาใช้ระบบชำระเงินอัตโนมัติ EASY PASS สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางทุกสายทางของ กทพ. ด้วยเงินเติมขั้นต่ำ 300 บาท หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ร่วมรับ Cash Back เปลี่ยนการเดินทางให้สะดวก รวดเร็ว และคุ้มค่ายิ่งขึ้น