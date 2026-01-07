ทกจ.เชียงราย จัดกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์ ” ภายใต้โครงการ Life Artists ศิลปินศิลปาชีพ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ทกจ.เชียงราย) จัดกิจกรรม Media FamTrip เส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยง บ้านศิลปินอาชีพเชียงราย (Chiangrai Life Artist Studio for Tourism) เส้นทางที่: 3 “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์ ” (Art & Lifestyle Journey) ภายใต้โครงการ Life Artists ศิลปินศิลปาชีพสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2569 โดยเชื่อมโยงบ้านศิลปินอาชีพ และพื้นที่ศิลปะสำคัญของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าโครงการ) กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Media FamTrip เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงบ้านศิลปินอาชีพเชียงราย Chiangrai Life Artist Studio for Tourism เส้นทางที่ 3 “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับวิชาชีพชุมชนสู่ศิลปาชีพที่ทรงคุณค่า และเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชน รวมถึงสร้างการรับรู้ พร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างรายหมุนเวียนในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น โดยเส้นทาง “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์” ประกอบด้วยจุดหมายเส้นทางที่หนึ่ง “Daynin เดนิน” อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เกิดขึ้นจากความชอบและความตั้งใจที่สร้างสรรค์ การทำมือ ผ่านการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวความคิดและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นรูปทรง ลวดลาย สีของดิน และเคลือบ ที่แตกต่างกันออกไป สร้างเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ต่อด้วยจุดหมายเส้นทางที่สอง “ไม้หมอนฟาร์ม” เป็นจุดที่แสดงผลงานรวมของกลุ่มศิลปินอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นนั้นสะท้อนตัวตนและเสน่ห์ท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์ ที่นี้ เราจะเน้นเรื่องปลูกฝังศิลปะให้กับเยาวชนในชุมขน และเด็กๆ ที่ชื่นชอบในศิลปะอีกด้วย
จุดหมายเส้นทางที่สาม Sahasawat Art Area “สหัสวัต ปิติสิริอนันต์” อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นศิลปินที่ทำงานปั้น หรือทำงานแนวประติมากรรม โดยผลงานที่ผ่านมามีหลากหลาย แต่ที่จำขึ้นใจนั้นคือการทำรูปปั้น จ่าแซม เด็กติดถ้ำ 13 คนที่ ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับโอกาสจากอาจารย์เฉลิมชัยให้เป็นหัวหน้าทีม และได้รับโอกาสต่อเนื่องจากอาจารย์เฉลิมชัย ล่าสุดได้ปั้นช้างสามเศียรให้กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งมองว่างานปั้นต่างจากรูปภาพคือ การปั้นเป็นสามมิติ สามารถจับต้องได้จริง และมีความหลากหลายที่จะสื่อสารออกไป
จุดหมายเส้นทางที่สี่ “บ้านศิลป์ ทนงศักดิ์” อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศิลปินผู้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยผ่านลายเส้นและสีสัน ภายในบ้านศิลป์รวบรวมผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนวัฒนรรรม วิถีชีวิต และความงดงามแบบไทยได้อย่างลุ่มลึก เปิดพื้นที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสแรงบันดาลใจและเสน่ห์ของงานศิลป์ร่วมสมัยในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ได้รับการต้อนรับจาก คุณทนงศักดิ์ ปากหวาน พร้อมนำคณะเยี่ยมชม แกลลอรี่ภาพวาด ศิลปะไทย ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความงาม และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมผ่านลายเส้นและสีสันอย่างประณีต ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์ไทยแท้ๆ สร้างแรงบันดาลใจและชื่นชมเอกลักษณ์ความงามของชาติ
จากนั้น Media FamTrip ก็เดินทางถึงจุดหมายสุดท้ายของงานศิลปะในเส้นทาง “เยือนศิลป์ ถิ่นสายชิลล์” ครั้งนี้ เส้นทางศิลปินจุดที่ห้า Gumpor Art Studio อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยคุณผูกพันธ์ ไชยรัตน์ และคุณวรวิทย์ แสงทอง เยี่ยมชมผลงาน และร่วมทำกิจกรรม Workshop เพ้นท์ลวดลายต่างๆ ลงบนภาชนะ คาเฟ่และอาร์ตสตูดิโอ น่ารักๆ ในอำเภอแม่ลาว ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินท้องถิ่น "กำปอ" ที่มีจุดเด่นในการถ่ายทอดมุมมองต่อชีวิต สังคม และธรรมชาติ ผ่านงานจิตรกรรม และประติมากรรม นอกจากงานศิลปะแล้ว Gumpor Art Studio ยังมีบริการห้องพัก ห้องอาหาร ไว้คอยบริการอีกด้วย