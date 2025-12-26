ทกจ.เชียงรายพาสัมผัสกิจกรรม Media FamTrip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “บ้านซ่อนศิลป์"

ทกจ.เชียงรายพาสัมผัสกิจกรรม Media Fam Trip สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว “บ้านซ่อนศิลป์ (Hidden Artistic Homes)” ภายใต้โครงการ Life Artists ศิลปินศิลปาชีพ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ทกจ.เชียงราย) จัดกิจกรรม Media FamTrip เปิดเส้นทางท่องเที่ยว “บ้านซ่อนศิลป์ (Hidden Artistic Homes)” ภายใต้โครงการ Life Artists ศิลปินศิลปาชีพสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23–24 ธันวาคม 2568 เชื่อมโยงบ้านศิลปินอาชีพและพื้นที่ศิลปะสำคัญของจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นางสาวนพรัตน์ ศตะรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางวิภาวี ลีไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าโครงการ) กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Media FamTrip เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงบ้านศิลปินอาชีพเชียงราย Chiangrai Life Artist Studio for Tourism เส้นทางที่ 2 “บ้านซ่อนศิลป์” ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับวิชาชีพชุมชนสู่ศิลปาชีพคุณค่าสูง เพิ่มมูลค่าสินค้าและอาชีพชุมชน รวมถึงสร้างการรับรู้ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างรายหมุนเวียงในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น โดยเส้นทาง “บ้านซ่อนศิลป์” ประกอบด้วย ” บ้านหลายสี “ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายแหล่งเรียนรู้ศิลปะ ที่โดดเด่นของ จังหวัดเชียงราย โดยอาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะ ผ่านสีสันแห่งชุมชน สถานที่แห่งนี้ รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ หลากหลายรูปแบบ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ท้องถิ่น และแรงบันดาลใจ ของศิลปินเชียงรายที่งดงาม
”ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ “อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งโดย ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินจากกรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานของอาจารย์ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมและเซรามิกงานศิลปะของศรีวรรณโดดเด่น ”สีสันจัดจ้าน รายละเอียดซับซ้อน และองค์ประกอบหลายชั้น“ ที่ผสมผสานการวาดภาพแบบดั้งเดิม (จากจิตรกรรมไทย) เข้ากับแนวร่วมสมัย โดยมีทั้งภาพ ที่สะท้อนธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นและแนวคิดทางพุทธศาสนารวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ เป็นหนึ่งศิลปะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
“หอศิลป์อาจารย์นริศ ” หอศิลป์ อาจารย์นริศ รัตนวิมล (ศิลปินเชียงราย) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ศิลปะเกิดจากการเริ่มต้นของงานเขียนป้ายและงานออเดอร์ของการแกะสลักพระจากหินอ่อน และการนำเข้าหินอะลาบาสเตอร์ (Alabaster)จากประเมียนม่า เริ่มแกะสลักในจังหวัดเชีราย ซึ่งหินชนิดนี้มีลักษณะเป็นแร่ประเภทหนึ่ง มีความอ่อนตัวสูง (แข็ง 2-3 โมห์ส) ทำให้แกะสลักได้ง่าย และขัดเงาได้ดี มักมีสีขาวขุ่นถึงโปร่งแสง ลักษณะงานศิลปะจะเป็นแกะสลักจากหินในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะแกะสลักพระพุทธรูป จากหินนำเข้าต่างประเทศ ผลงานผลงานแกะสลักหินอันงดงามที่สะท้อนวิถีชีวิตและสะท้อนถึงศิลปะที่สื่อออกมาให้รู้สึกถึงใจ ผลงานของอาจารย์นริศ รวมถึงประติมากรรมหินเช่นชิ้นที่ชื่อ “พระสิงหนึ่ง” ที่แกะจากหินอ่อนไว้คาราร่า จากอิตาลีเป็นตัวอย่างที่แสดงฝีมือและความปราณีตของเขาอย่างชัดเจน
เส้นทางศิลป์ “ควายดินดากอาร์ทเฮ้าส์ ” โดยอาจารย์ชาตะ ใหม่วงค์ศิลปินที่สร้างศิลปะโดย การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณในความคิดสร้างสรรค์ “ควายดินดากอาร์ทเฮ้าส์”เป็นแกลอลี่ที่รวบรวมงานศิลปะ และร้านอาหาร ที่มาของควายดินดาก อาร์ทเฮ้าส์ เกิดจากตัวศิลปินอยากจะหาที่ทำงานศิลปะมุมสงบเงียบในแนวศิลปิน จึงได้มาสร้างแกลลอรี่งานศิลปะบริเวณดังกล่าว เพื่อเป็นที่แชร์งานศิลปะ และไว้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงเกิดควายดินดาก อาร์ทเฮ้าส์ ให้เป็นอีกมุมของเชียงราย ที่ดึงดูนักท่องเที่ยวให้ได้ชมงานศิลปะของศิลปินเชียงราย ซึ่งงานของตนเองจะเป็นแนวศิลปะจากไม้ จากไม่มีคุณค่าให้มีคุณค่า ซึ่งแต่ละชิ้นงานไม้ทุกอย่างมีคุณค่าในตัวของมันเอง
จากนั้น Media FamTrip ก็เดินทางถึงจุดหมายสุดท้ายของงานศิลปะในเส้นทาง “บ้านซ่อนศิลป์ (Hidden Artistic Homes)” ครั้งนี้ “ บ้านตอดแกลลอรี่ ” โดยคุณพิชิต สิทธวงค์ ผู้ดูแลพื้นที่และผู้สะสมงานศิลป์เก่าแก่ได้พาคณะเยี่ยมชมผลงานสะสมหลากหลายชิ้นล้วนเรื่องราวและคุณค่าทางวัฒนธรรมบรรยากาศในแกลเลอรี่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวชวนให้นึกย้อนกลับไปสู่วันวานและวิถีชีวิตในอดีตอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ ล้วนเป็นพื้นที่ศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และวิถีชีวิตของศิลปินเชียงรายอย่างชัดเจน