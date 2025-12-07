เปิดแล้วยิ่งใหญ่! แสดงเดี่ยวผลงานศิลปะ“กระแสโลก กระแสธรรม”ของศิลปินดัง“ทองไมย์ เทพราม”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เปิดแล้วยิ่งใหญ่! การแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะกับการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย Solo Art Exhibition 2025 “กระแสโลก กระแสธรรม” ของศิลปินดัง “ผศ.ทองไมย์ เทพราม” จัดเต็มผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับจิตรกรรม 53 ชิ้นและประติมากรรมอีก 2 ชิ้นเอก พร้อมเซอร์ไพรส์ผลงาน 3 ศิลปินรับเชิญ ณ หอศิลป์จิตนาการ ม.ราชภัฏโคราช โดย “อัยการศรีวงษ์ หลักคำ” เป็นประธานพิธีเปิด และ “ศ.สามารถ จับโจร” กล่าวยินดี เผยเปิดให้ชมกันเต็มอิ่ม 6-25 ธ.ค.นี้
วันนี้ ( 7 ธ.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ที่ หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย Solo Art Exhibition 2025 “กระแสโลก กระแสธรรม” ซึ่งเป็นการการแสดงเดี่ยวผลงานศิลปะ ของศิลปินชื่อดัง ผศ.ทองไมย์ เทพราม โดยมี นายศรีวงษ์ หลักคำ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , อ.ระยอง ยิ้มสะอาด ประติมากรอาวุโส , นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ท่ามกลางคณาจารย์ ข้าราชการ อัยการ ทหาร นักศึกษา พ่อค้าประชาชน สื่อมวลชน และผู้ชื่นชอบสะสมผลงานศิลปะ เข้าร่วมงานพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการผลงานศิลปะอย่างคึกคัก บรรยากาศเป็นกันเองและเต็มไปด้วยอบอุ่น
พร้อมกันนี้ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ศิลปินเจ้าของผลงานศิลปกรรมสร้างสรรค์ในนิทรรศการ “กระแสโลก กระแสธรรม” ได้มอบเงินจากการประมูลผลงานศิลปะให้กับ โรงเรียนบ้านหนองระเวียงจำนวน 13,700 บาท , มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา และสนับสนุนโครงการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา ทัศนศิลป์ มรภ.นครราชสีมา จำนวน 30,000 บาทและ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 53,700 บาท
ผศ.ทองไมย์ เทพราม กล่าวว่า การแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ “กระแสโลก กระแสธรรม” ครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ที่มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงาน ให้สาธารณชนได้รับรู้ รับทราบ ทางด้านสุนทรียภาพ และความงามในผลงานศิลปะ รวมถึงแนวคิดและความหมาย อันลึกซึ้ง ทางด้านวิชาการ ในศาสตร์สาขาวิชา ทางทัศนศิลป์
ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยชุดนี้ ตนได้ใช้ ทัศนธาตุเรื่อง สี เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะการใช้สีสะท้อนแสงอันมีคุณลักษณะโดดเด่นด้านความเจิดจ้า เพื่อสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก ความเร่าร้อนแห่งกิเลส พร้อมทั้งใช้เทคนิคกลวิธีการสร้างน้ำหนัก ด้วยดินสอระดับ 2–6B เพื่อให้เกิดน้ำหนัก อ่อน–เข้ม ที่ตัดกันอย่างเด่นชัด สร้างมิติความลึกภายในภาพ
การจัดแสดงผลงานครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผลงานจิตรกรรม จำนวน 53 ผลงาน ผลงานประติมากรรม จำนวน 2 ผลงาน และผลงานศิลปินรับเชิญ ดังนี้ 1. ผลงานของ ดร.ทวี รัชนีกรศิลปินแห่งชาติในนาม (ศิลปินรับเชิญอาวุโส) จำนวน 1 ผลงาน 2. ผลงานของ ด.ญ.กัญญาภัค สุภารีย์ (ศิลปินรุ่นเยาว์รับเชิญ) จำนวน 2 ผลงาน และ 3. ผลงานของ ด.ย. ชัญญาพัชญ์ เทพราม (ศิลปินรุ่นเยาร์รับเชิญ) จำนวน 1 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานนักสะสมที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 3 ผลงาน รวมผลงานในนิทรรศการทั้งสิ้น 62 ผลงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะและสังคม ประเทศชาติ สืบไป
นายศรีวงศ์ หลักคำ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ประธานในพิธี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมสร้างสรรค์ ชุด “กระแสโลก กระแสธรรม” ในวันนี้ นิทรรศการครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวคิดเรื่อง กระแสค่านิยม มาวิเคราะห์ในทั้งมิติทางสังคมและมิติทางธรรม โดยสะท้อนให้เห็นความเป็นไปของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ที่มักถูกกระแสโลกพัดพาไปตามความปรารถนา และค่านิยมด้านวัตถุ ซึ่งก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งสุขและทุกข์ ที่ยากจะหลุดพ้น อันเป็นภาพสะท้อนของสภาพจิตใจ ที่ต้องการการพิจารณา และความตระหนักรู้ ศิลปินได้ใช้ผลงานศิลปะเป็นสื่อถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านรูปแบบร่วมสมัย ด้วยเทคนิคการใช้คู่สีตรงข้าม น้ำหนักอ่อน–เข้มที่เด่นชัด และองค์ประกอบภาพที่สื่อถึงความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอก จนเกิด เป็นผลงานที่มีพลังในการสะท้อนสภาวะของมนุษย์อย่างลุ่มลึก และกระตุ้นให้ผู้ชม ได้ย้อนพินิจถึง ความสงบเย็นแห่งกระแสธรรม
ขอแสดงความชื่นชมในความวิริยะอุตสาหะ และเจตนารมณ์อันงดงามของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองไมย์ เทพราม ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ทางปัญญาและสังคม และหวังว่านิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อผู้เข้าชมทุกท่าน
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า การแสดงผลงานนิทรรศการเดี่ยวของ ผศ.ทองไมย์ เทพราม ภายใต้หัวข้อเรื่อง "กระแสโลก กระแสธรรม"ในครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เห็นได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งผลงานทั้งหมดกว่า 50 ชิ้น ถูกจับจองจากนักสะสมและผู้ที่ชื่นชมชื่นชอบผลงานศิลปะ แทบหมดเกลี้ยงภายในวันแรกที่เปิดแสดงนิทรรศการ
ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางสร้างอาชีพให้กับนักวิชาการและศิลปินฯ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ในการผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพ ออกมารับใช้สังคมอย่างสม่ำเสมอเฉกเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทองไมย์ เทพราม ที่ทำให้เห็นและเป็นแบบอย่างในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้น เปิดช่องทางการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชน ตลอดจนผู้สนใจในศาสตร์สาขาวิชาดังกล่าวได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียน ในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้
“ศิลปะไม่เคยทำร้ายใคร ศิลปะช่วยจรรโลงจิตใจของความเป็นมนุษย์ให้ บริสุทธิ์งดงาม” ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องหันกลับมาให้คุณค่า สร้างราคา อย่างเช่นนานาอารยะประเทศที่ศิวิไลซ์เขาใช้เรื่องของ “ศิลปวัฒนธรรมนำสังคม” ศาสตราจารย์ ดร.สามารถ กล่าวในตอนท้าย