"ไทยแลนด์ พริวิเลจ" บุกเมืองคานส์ในงาน ILTM 2025

ไทยแลนด์ พริวิเลจ โชว์ศักยภาพบนงานท่องเที่ยว Luxury ระดับโลกอีกครั้ง! นำทัพบุกเมืองคานส์ในงาน ILTM 2025 สานต่อความสำเร็จเจาะกลุ่ม HNWIs ทั่วโลก
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (TPC) ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิก “ไทยแลนด์ พริวิเลจ” ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในเวทีระดับโลก นำทัพเข้าร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวระดับลักชัวรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก “International Luxury Travel Market” หรือ ILTM Cannes 2025 ต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2568 ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
โดยครั้งนี้ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด มุ่งเน้นการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ "Luxury Long-Stay Destination" โดยมีเป้าหมายหลักในการดึงดูดชาวต่างชาติคุณภาพสูงที่ต้องการพำนักระยะยาว เจาะกลุ่มเป้าหมายคือนักลงทุน (Investors), ผู้มีความมั่งคั่งสูง (High-Net-Worth Individuals - HNWIs) , Digital Nomad และกลุ่มวัยเกษียณ (Retirees) ในตลาดยุโรป ด้วยการนำเสนอบัตรสมาชิก 5 ประเภท ได้แก่ BRONZE, GOLD, PLATINUM, DIAMOND และ RESERVE พร้อมสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทท์การพำนักในเมืองไทย อันป็นจุดแข็งที่ได้รับการตอบรับดีเยี่ยมจากปีที่ผ่านมา
นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า "การเข้าร่วมงาน ILTM Cannes ในปีนี้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบันมุ่งเน้นที่ตลาด Luxury และ Thailand Privilege ได้รับการตอบรับโดยการเข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานใครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ยังเป็นโอกาสในการสรรหาตัวแทนจำหน่ายในยุโรปซึ่งนับเป็นตลาดหลักที่มีศักยภาพสูง อาทิ อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส รวมถึงการขยายพันธมิตรทางธุรกิจในตลาดยุโรปโดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานปารีส ในการสร้างความเชื่อมั่น นำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหมุดหมายการพำนักระยะยาว ซึ่ง Thailand Privilege ในฐานะผู้นำด้านบริการวีซ่าและสิทธิพิเศษระดับพรีเมียม พร้อมผลักดันวิสัยทัศน์ในการดึงดูดชาวต่างชาติคุณภาพสูงที่มองหาประสบการณ์เหนือระดับ อีกทั้งยังสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน"
ภารกิจของ Thailand Privilege ในงานครั้งนี้ นับเป็นความท้าทายในการประชาสัมพันธ์โครงการบัตรสมาชิกฯ ในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย การมอบที่สุดแห่งประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศไทยที่สมบูรณ์แบบ ผ่านสิทธิประโยชน์ระดับเวิลด์คลาส อาทิ การบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สนามบิน (Airport Signature Services) ซึ่งจะรวมถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัว (Elite Personal Assistant – EPA) บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน (VIP Lounge), Electro Carts, พนักงานอำนวยความสะดวกระหว่างการพำนักในประเทศไทย (Elite Personal Liaison – EPL) และสิทธิประโยชน์เหนือระดับที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบ (Lifestyle Privileges) ครอบคลุมทั้งบริการด้านสุขภาพและความงาม, สิทธิพิเศษในโรงแรม, สนามกอล์ฟ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ ที่ทำให้ Thailand Privilege แตกต่างและโดดเด่นในเวทีโลก
ปัจจุบัน Thailand Privilege Card ให้บริการบัตรสมาชิกทั้งหมด 5 ประเภท ประกอบด้วยสิทธิพิเศษที่แตกต่าง คือ สิทธิในการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 20 ปี+ ได้แก่
BRONZE อัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้น 650,000 บาท สำหรับอายุการเป็นสมาชิก 5 ปี
GOLD อัตราค่าธรรมเนียม 900,000 บาท อายุการเป็นสมาชิก 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 20 คะแนน
PLATINUM อัตราค่าธรรมเนียม 1.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี พร้อมรับคะแนนสะสม ปีละ 35 คะแนน
DIAMOND อัตราค่าธรรมเนียม 2.5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 15 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 55 คะแนน
RESERVE อัตราค่าธรรมเนียม 5 ล้านบาท อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี+ และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี พร้อมรับคะแนนสะสมปีละ 120 คะแนน บัตรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับกลุ่ม Ultra High Net Worth ที่จะได้รับการดูแลสูงสุดและบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของ Thailand Privilege Card หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการพำนักระยะยาวในไทยได้ทาง website : www.thailandprivilege.co.th IG :thailandprivilege FB : thailandprivilege Youtube : thailandprivilegecardofficial สำหรับพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่แผนกพันธมิตรคู่ค้า โทร +(66) 2-353-4145, Email: vendor_relations@thailandprivilege.co.th และสำหรับผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถติดต่อได้ที่แผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย โทร +(66) 2-353-4120 , Email : salesgroup@thailandprivilege.co.th
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline