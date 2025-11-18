เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12” The Monsters’ Journey “Blooming Inspiration” ผจญภัยไปกับเหล่าผู้พิทักษ์ป่าดอยตุง สานต่อแรงบันดาลใจจากฟากฟ้า

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับพันธมิตรหลัก ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) พร้อมกับผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมภายในงานได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12” ภายใต้แนวคิด The Monsters’ Journey “Blooming Inspiration”ผจญภัยไปกับเหล่าผู้พิทักษ์ป่าดอยตุง สานต่อแรงบันดาลใจจากฟากฟ้า ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2568 – 25 มกราคม 2569 ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน กว่า 37 ปี ของการฟื้นฟูพื้นที่ดอยตุง ทำให้พื้นที่เสื่อมโทรมกลับมาอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณค่าต่อโลก “ดอยตุง” คือเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาภายใต้แนวคิด “คนอยู่ร่วมกับป่า” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล็งเห็นถึงศักยภาพของดอยตุง และทรงริเริ่มการฟื้นฟูพื้นที่จากการปลูกฝิ่นและการทำลายป่า ให้กลับมาเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง พร้อมสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
เทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง” จึงไม่เพียงเป็นงานท่องเที่ยว หากยังเป็นเวทีที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการส่งเสริม ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่าบนดอยตุง ให้คงอยู่คู่ผืนป่าอย่างกลมกลืน ภายในเทศกาลสีสันแห่งดอยตุงยังคงยึดมั่นในการเป็น งานปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนำระบบ Reusable Container มาใช้ภายในงาน เพื่อร่วมกันสืบสานเจตนารมณ์แห่ง “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” อย่างแท้จริง
สำหรับงานเทศกาล “สีสันแห่งดอยตุง ครั้งที่ 12” มีกิจกรรมและโซนไฮไลท์มากมาย
•โซนงานผ้าทอมือและหัตถกรรมอัตลักษณ์ชนเผ่าบนดอยตุง
หัตถกรรมชนเผ่าที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่แม่ถ่ายทอดสู่ลูกสาว เรื่องราวเชิงวัฒนธรรม และสินค้าน่ารักมากมายแต่ละร้านสร้างสรรค์งานเย็บปักด้วยมือปรับรูปแบบให้เข้ากับเทรนด์ปัจจุบัน
•โซนสวนดอกไม้ ณ ลานประติมากรรมความต่อเนื่องในสวนแม่ฟ้าหลวง
ออกแบบพิเศษด้วยแรงบันดาลใจจากลายผ้าปักมือของชนเผ่าบนดอยตุง ถ่ายทอดความงามแห่งธรรมชาติผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์
•กิจกรรมหลัก “ The Monsters’ Journey Quest ”
เรียนรู้ธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านการเล่นสนุกในเส้นทางของ “โตและผองเพื่อน” เหล่าผู้พิทักษ์ป่าดอยตุง เพียงถ่ายรูปเช็กอินให้ครบทุกจุด แล้วโพสต์ลงช่องทางออนไลน์ ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษ
•การเปิดตัวคาแรกเตอร์หลัก “พี่โต”
จากความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ที่จะพานักท่องเที่ยวมาร่วมกันผจญภัยในสวนดอกไม้ท่ามกลางภูเขา นำขบวนโดย “พี่โต” แรงบันดาลใจจากการแสดงรำนกรำโตของชาวไทใหญ่ หนึ่งในชนเผ่าบนดอยตุง สำหรับในงานปีนี้ พี่โตจะเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางชีวภาพบนดอยตุง เปรียบเสมือนเจ้าป่าใจดี ผู้พิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตบนดอยตุงให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ “เหล่าหมานหมาน” สี่ผู้พิทักษ์จากเชียงแสน ออกแบบโดยทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผสานความน่ารักแบบมีเอกลักษณ์ เข้ากับวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวเชียงแสนกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว ประกอบด้วย นาคา, มาลี, อัคคี และ สะหลีเมือง
•Jazz Days” “Flora Mae Fah Luang Jazz in The Garden” โดยศิลปินระดับโลก อิกอร์ บุทแมน (Igor Butman) คอนเสิร์ตแจ๊สสุดคลาสสิค ท่ามกลางธรรมชาติแห่งไร่แม่ฟ้าหลวง จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) จ.เชียงราย
•กิจกรรม กอดลม ห่มหนาว ดูฝนดาวตก Doi Tung Starry Night
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่ายเด็กใฝ่ดี ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสำรวจท้องฟ้าและดวงดาวในฤดูหนาวท่ามกลางสวนดอกไม้เมืองหนาวและพื้นที่ขึ้นทะเบียน เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด หรือ Dark Sky จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) NARIT กันงาน Doi Tung Starry Night กอดลม ห่มหนาว ดูฝนดาวตก ในคืนวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2568 ณ สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
•กิจกรรมอื่นๆ
ถนนคนเดินดอยตุง รวมวัฒนธรรม 6 ชนเผ่า กับอาหารพื้นถิ่นและเมนูพิเศษ เช่น ข้าวซอย น้ำเงี้ยว น้ำพริกหนุ่ม พิซซ่าหมูดำ งานหัตถกรรม เสื้อผ้าทอมือ กระเป๋า และของที่ระลึกดีไซน์ร่วมสมัย / กิจกรรม เวิร์กช็อป ฟอร์มูล่าดอย และการแสดง ตั้งแต่การเพ้นท์แก้วเซรามิก การแสดงจาก 6 ชนเผ่า และ นิทรรศการ “Nature Snap” รวมภาพถ่ายธรรมชาติจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในชุมชนดอยตุง สะท้อนความงดงามและความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ
•โซนเมนูอาหารพิเศษปีนี้
อาหารและผลิตภัณฑ์ดอยตุง พบเมนูพิเศษเฉพาะงาน เช่น ไอศกรีม Soft Serve ผลิตผลจากช็อคโกแลตและวานิลาที่ปลูกบนดอยตุง ไอติมพี่โตสุดคิวท์ คาเฟ่ดอยตุง อาหารเหนือสุดพิเศษจาก “ครัวตำหนัก” เช่น คิดถึงดอยตุง ลาซานญ่าไส้อั่วดอยตุง ข้าวอิโตทอดไส้น้ำพริก 2 รส และ ชุดอาหารม่วนอ๋ก ม่วนใจ๋
ข้อมูลสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว
เวลาเปิด/ปิด: วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
เข้างานฟรี (ยกเว้น พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และสวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง
(ดอยช้างมูบ) ที่มีค่าบัตรเข้าชมสถานที่)
บัตรเข้าชมสวนและกิจกรรมพิเศษในงาน:
- Happy Travel Package มูลค่า 734 บาท จำหน่ายในราคาเพียง 399 บาท (รวมบัตรเข้าชมสถานที่ ของที่ระลึก กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ)
- บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และ สวนรุกชาติแม่ฟ้าหลวง (ดอยช้างมูบ) ผู้ใหญ่ ราคา 90 บาท/สถานที่ และบัตรรวมสามสถานที่ราคาพิเศษ 220 บาท
- ส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ คนพิการ และนักบวช
- เด็กความสูงต่ำกว่า 120 ซม. เข้าชมฟรี
จุดจำหน่ายบัตร: ทางเข้าสวนแม่ฟ้าหลวง และจุดบริการภายในงาน
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: DoiTung Club
Instagram: doitung.official | #สีสันแห่งดอยตุงครั้งที่12
#ColorsOfDoiTung12 #TheMonsters’Journey #BloomingInspiration
#DoiTungFestival #เทศกาลแห่งความสุขที่สูงที่สุดในประเทศไทย