ททท. สานต่อกระแสกรีนกับงาน Amazing Green Fest 2025 ชวนออกเดินทางท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก พร้อมขยายเครือข่ายแบ่งปันเรื่องราวความยั่งยืนในทุกมิติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Amazing Green Fest 2025 เทศกาลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำภาพลักษณ์เรื่องความยั่งยืนผ่านอีเวนต์สีเขียว ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2568 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมเป็นประธานในพิธี มุ่งสร้างประสบการณ์และมอบองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมชักชวนคนออกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สร้างความเป็นธรรมทางการค้า เปิดโอกาสให้เกิดเครือข่ายหน้าใหม่ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจสีเขียว สร้างพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้พบปะพูดคุย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า งาน Amazing Green Fest 2025 ที่จัดขึ้นในปีนี้ สานต่อความสำเร็จจากงาน Amazing Green Fest 2024 แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ททท. ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้เป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ใช่แค่เทรนด์ชั่วคราว แต่เป็นภูมิคุ้มกันระยะยาวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าเทศกาล แต่ให้ความสำคัญคู่ขนานทั้งในส่วนของ Demand และ Supply โดยเป็นเวทีที่สร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการขยายเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ผู้ประกอบการได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับศักยภาพร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ การดำเนินธุรกิจสีเขียวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของเทศกาลงานท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแค่สร้างความสุข แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
สำหรับงาน Amazing Green Fest 2025 แบ่งออกเป็น 8 โซนหลัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ ดังต่อไปนี้
1. Amazing Green Tourism: นำเสนอผลงานและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ททท. ที่ให้ความสำคัญต่อการยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มิติแห่งความยั่งยืนเช่น โครงการ Thailand Tourism Awards , Organic Tourism , STGs และ STGs STAR เป็นต้น
2. Amazing Green Market & Business Matching: ตลาดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และงานคราฟต์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง พร้อมพื้นที่สำหรับจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายสังคมอินทรีย์และธุรกิจยั่งยืน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 70 บูท อาทิ Lisu Lodge, MORE LOOP อยู่ลำพูน, ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่, เดอะมนต์รัก แม่กลอง
3. Amazing Green Stories: บอกเล่าเรื่องราวธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านเวทีเสวนาด้านความยั่งยืน 8 เสวนา อาทิ การเสวนาในหัวข้อ “Gone Green เรื่องสีเขียวไม่เก่าที่เราต้องรู้” โดย ททท. และเพจท่องเที่ยวสายกรีน TrekkingThai, Go Green Girls, the geen และการเสวนาในหัวข้อ “Sustainable Matching ธุรกิจคิดกรีน” โดย Central Tham, ธรรมธุรกิจ สวนสามพราน Little Tree, Thai Smile Group และเรือไฟฟ้าสุขสำราญ
4. Amazing Green Taste: รวบรวมร้านอาหารกว่า 30 ร้าน นำเสนอวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืนที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลและวัตถุดิบอินทรีย์มาให้ได้เลือกชิมเลือกชอปกัน อาทิ แมวกินปลา, School Coffee, ตามมี, โอมากาเห็ด พร้อมนำเสนอคอร์สอาหารเที่ยงกลางสวนที่ชวนเชฟชื่อดังมารังสรรค์เมนูแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
คอร์สอาหารที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์และสมุนไพรตำรับโบราณ มาปรุงอย่างร่วมสมัย พร้อมแบ่งปันความรู้การกินเพื่อดูแลกายใจ อาทิ “Wellness Voyage กินเป็นยา” พบกับ ลุงรีย์- Uncleree Farm, “Gastro Journey เที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่น อาหารชนเผ่า และเมนูพิเศษจากวัตถุดิบชุมชน Gastro Journey” พบกับ เชฟแบล็ค - Blackitch Artisan Kitchen จังหวัดเชียงใหม่
5. Amazing Green Playground: เปิดพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านเวิร์กชอปและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
6. Amazing Green Innovation: จัดแสดงนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมกว่า 10 บูท อาทิ Thai Smile Bus, TOCA, ION ENERGY
7. Amazing Green Workshop: เวิร์กชอปงานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. Amazing Sharing Space: พื้นที่แบ่งปันเรื่องราวความยั่งยืน สนับสนุนแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวหลังการจัดงาน ด้วยการล้อมวงพูดคุยในบรรยากาศสบายๆอาทิ หัวข้อ “Homestay จะเปิดโฮมสเตย์จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง”, หัวข้อ “Low Carbon มาเรียนรู้การคำนวณคาร์บอนแบบง่าย ๆ เพื่อจัดทำเส้นทาง “ไร้ค่า (คาร์บอน)””
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Amazing Green Fest 2025 ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 – 14 กันยายน 2568 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Amazing Green Fest หรือ โทร. 1672 Travel Buddy