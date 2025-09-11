xs
ททท. สานต่อกระแสกรีน จัด “Amazing Green Fest 2025” ชวนท่องเที่ยวรักษ์โลก สร้างเครือข่ายยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นครปฐม – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าสานต่อความสำเร็จงานเทศกาลท่องเที่ยวยั่งยืน จัด “Amazing Green Fest 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ชูแนวคิดท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ

วันนี้( 11 ก.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Amazing Green Fest 2025 เทศกาลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำภาพลักษณ์เรื่องความยั่งยืนผ่านอีเวนต์สีเขียว ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2568 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี น.ส.อโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ร่วมเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนจำนวนมาก
น.ส.ฐาปนีย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ททท. ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากกระแสให้เป็น “ภูมิคุ้มกันระยะยาว” ของอุตสาหกรรม โดยไม่เพียงสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและขยายเครือข่ายธุรกิจสีเขียวในระดับประเทศ

“Amazing Green Fest 2025” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เทศกาลมากกว่าความสุข แต่ยังคำนึงถึงผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม” ครอบคลุมกิจกรรมหลากหลาย แบ่งเป็น 8 โซนหลัก ได้แก่ 1 Amazing Green Tourism – นำเสนอผลงานและโครงการ CSR ของ ททท. เช่น Thailand Tourism Awards, Organic Tourism, STGs และ STGs STAR 2. Amazing Green Market & Business Matching – ตลาดสินค้าอินทรีย์ งานคราฟต์ และพื้นที่เจรจาธุรกิจ มีผู้ประกอบการกว่า 70 บูท
3.Amazing Green Stories – เวทีเสวนาด้านความยั่งยืน 8 หัวข้อ เช่น “Gone Green เรื่องสีเขียวไม่เก่าที่เราต้องรู้” และ “Sustainable Matching ธุรกิจคิดกรีน” 4.Amazing Green Taste – รวมร้านอาหารกว่า 30 ร้าน เน้นวัตถุดิบท้องถิ่น อินทรีย์ พร้อมคอร์สอาหารพิเศษโดยเชฟชื่อดัง อาทิ เชฟแบล็ค Blackitch Artisan Kitchen จ.เชียงใหม่ 5. Amazing Green Playground – พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเวิร์กชอป

6. Amazing Green Innovation – โชว์นวัตกรรมท่องเที่ยวสีเขียว เช่น Thai Smile Bus, TOCA, ION ENERGY 7.Amazing Green Workshop – เวิร์กชอปงานฝีมือสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้วัสดุธรรมชาติ 8.Amazing Sharing Space – พื้นที่แบ่งปันแนวคิดเรื่องความยั่งยืน หัวข้อชวนคิด เช่น “Homestay จะเปิดโฮมสเตย์จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง” และ “Low Carbon เรียนรู้การคำนวณคาร์บอนเส้นทางท่องเที่ยว”

เทศกาลครั้งนี้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟรี ระหว่างวันที่ 11–14 กันยายน 2568 เวลา 09.00–17.00 น. ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม โดยผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: Amazing Green Fest หรือโทร. 1672 Travel Buddy










