การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนเที่ยวงาน Amazing Green Fest 2025 เทศกาลแห่งความยั่งยืนที่คนรักษ์โลกไม่ควรพลาด!

Amazing Green Fest 2025 เทศกาลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนสุดยิ่งใหญ่ที่ตั้งใจยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบกับร้านค้า นิทรรศการ และสารพัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่พร้อมให้นักเดินทางมาร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน ในวันที่ 11-14 กันยายน 2568 เวลา 09:00-17:00 น. ณ สวนสามพราน จังหวัด นครปฐม
งาน Amazing Green Fest 2025 ได้นำแนวคิด Sustainable Tourism มาใช้ในทุกขั้นตอน เพื่อเป็นต้นแบบของเทศกาลงานท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ มุ่งสร้างประสบการณ์และมอบความรู้ให้กับผู้เข้าชมงาน ขยายเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและธุรกิจสีเขียว ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับศักยภาพร่วมกัน นอกจากยังสร้างความเป็นธรรมทางการค้า มีพื้นที่พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
การจัดงานนี้ยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในฐานะผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแค่สร้างความสุข แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
เทศกาล Amazing Green Fest 2025 แบ่งออกเป็น 8 โซนหลัก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ
1. Amazing Green Tourism: นำเสนอผลงานและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ททท. เช่น โครงการ Thailand Tourism Awards , Organic Tourism , STGs และ STGs STAR เป็นต้น
2. Amazing Green Market & Business Matching: ตลาดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และงานคราฟต์ เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง พร้อมพื้นที่สำหรับจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายสังคมอินทรีย์และธุรกิจยั่งยืน มีผู้ประกอบการกว่า 70 บูท
3. Amazing Green Stories: บอกเล่าเรื่องราวธุรกิจและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
4. Amazing Green Taste: รวมร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลและวัตถุดิบอินทรีย์ นำเสนอวัฒนธรรมอาหารอย่างยั่งยืน มีร้านอาหารกว่า 30 บูท
5. Amazing Green Playground: พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านเวิร์คช็อปและกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
6. Amazing Green Innovation: จัดแสดงนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมกว่า 10 บูท
7. Amazing Green Workshop: เวิร์คช็อปงานฝีมือที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้วัสดุจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. Amazing Sharing Space: พื้นที่แบ่งปันเรื่องราวความยั่งยืน สนับสนุนแนวคิดและมุมมองที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนออกเดินทางท่องเที่ยวหลังการจัดงาน
ซึ่งมีตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
- เสวนาด้านความยั่งยืน กว่า 8 เสวนา ที่หยิบยกเรื่องราวความยั่งยืนที่ผู้เริ่มต้น ตลอดจนผู้ประกอบการสามารถเข้าฟังได้ เช่น
หัวข้อ ‘Gone Green เรื่องสีเขียวไม่เก่าที่เราต้องรู้’ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TrekkingThai, Go Green Girls, the geen
หัวข้อ ‘Sustainable Matching ธุรกิจคิดกรีน’ โดย Central Tham ธรรมธุรกิจ สวนสามพราน Little Tree, Thai Smile Group และเรือไฟฟ้าสุขสำราญ
หัวข้อ ‘Value Added คุณค่าชิ้นเด็ด จากท้องถิ่น’ โดย เดอะมนต์รักแม่กลอง Neighbormart และ ตานี สยาม
- 8 วงคุยเรื่องการท่องเที่ยวและธุรกิจยั่งยืน ในรูปแบบล้อมวงคุยสบาย ๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ เช่น
Homestay จะเปิดโฮมสเตย์จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง
Low Carbon มาเรียนคำนวณคาร์บอนแบบง่าย ๆ เพื่อจัดทำเส้นทาง ‘ไร้ค่า(คาร์บอน)’
- 2 คอร์สอาหารเที่ยงกลางสวน ที่ชวนเชฟชื่อดัง มารังสรรค์เมนูแบบใหม่ เลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น จนเป็นจานที่ทั้งน่ากินและแนวคิดดี
- Wellness Voyage กินเป็นยา พบกับ ลุงรีย์ - Uncleree Farm
- Gastro Journey พบกับ เชฟแบล็ค - Blackitch Artisan Kitchen
- 70 บูทธุรกิจคิดดี ที่รวมไว้ทั้ง ชุมชน ผู้ประกอบการ งานคราฟต์ และอีกมากมาย อาทิ Lisu Lodge, MORE LOOP อยู่ลำพูน ชุมชนแม่ทา จ.เชียงใหม่ เดอะมนต์รักแม่กลอง
- 10 บูทนวัตกรรมยั่งยืน อาทิ Thai Smile Bus, TOCA, ION ENERGY
- 30 บูทอาหารแนวคิดดี อาทิ แมวกินปลา School Coffee ตามมี โอมากาเห็ด
พบกันที่งาน Amazing Green Fest 2025 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลท่องเที่ยวไทย ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนในหลากหลายมิติ
ติดตามรายละเอียดเทศกาล Amazing Green Fest 2025 ได้ที่ Facebook : Amazing Green Fest