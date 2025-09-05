ประกาศผลแล้ว “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)” ปี 2568

ประกาศผลแล้วสำหรับ “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)” ประจำปี 2568 รางวัลที่เชิดชูผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างยอดเยี่ยม และในปีนี้ ททท.ยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
การประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลเชิดชูผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวอย่างยอดเยี่ยม และมุ่งสู่ความยั่งยืน เพื่อยกระดับ พัฒนา สร้างคุณค่า และมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล
โดยวันนี้ (5 กันยายน 2568) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประกาศผลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ก้าวสู่ 3 ทศวรรษรางวัลแห่งเกียรติยศ
ไฮไลต์สำคัญในปีนี้คือ “รางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards)” รางวัลเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่ ททท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี แก่ 151 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการบริการที่ยอดเยี่ยม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 กันยายน 2568
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ทุกประเภททุกสาขารางวัล ซึ่งล้วนเป็นผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นและคุณภาพยอดเยี่ยมในระดับสากล โดย ททท. มุ่งให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน
ทั้งนี้ ททท. เชื่อมั่นว่า รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่เชื่อถือและยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก (Global Issues) อีกทั้งสะท้อนความร่วมมือระหว่างพันธมิตร (Partnership 360 องศา) ร่วมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้มีคุณค่าและยั่งยืน
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยในปี 2568 นี้ ได้ก้าวสู่ปีที่ 30 โดยมีประเภทรางวัลทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว, ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว, ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ประเภทรายการนำเที่ยว, และประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ประเภท ได้มีการพิจารณาตัดสินอย่างเข้มข้น ด้วยหลักเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความยอดเยี่ยมด้านสินค้าและบริการ 2. ความยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ 3.ความยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และ 4. ความยอดเยี่ยมด้านการเป็นองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน จนได้สุดยอดผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวน 151 รางวัล
โดยแบ่งระดับรางวัล ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Excellence Awards) จำนวน 17 รางวัล รางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Outstanding Awards) จำนวน 59 รางวัล และความพิเศษของปีนี้คือ การเพิ่มรางวัลแห่งความยั่งยืน (Thailand Tourism Sustainability Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นระดับโลกในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ได้รับรางวัลนี้จำนวน 69 รางวัล
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง จะได้รับรางวัลเกียรติยศ (Hall of Fame) โดยในปี 2568 นี้มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเล็คชั่น จังหวัดเชียงราย, เล็ทส์ รีแล็กซ์ สปา ทองหล่อ กรุงเทพฯ, รายการนำเที่ยวสัมผัสเมืองไทยไร้พรมแดนจากเหนือ จรดใต้ สำหรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางการเห็น โดยบริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส จำกัด
ผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 จะได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 27 กันยายน 2568 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร โดยถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม Grand Celebration ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับสุดยอดผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่สามารถรักษาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยอดเยี่ยม
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายชื่อสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2568 ได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/tourismawards หรือ Facebook Page : Thailand Tourism Awards