“ภูมิ จิราธิวัฒน์” เจนฯ ใหม่เซ็นทรัล ขี่บิ๊กไบค์ฝึกสมาธิสร้างสติบริหารงาน

ใครว่าเป็นผู้บริหารจะต้องมาพร้อมมาดที่น่าเกรงขาม แต่สำหรับ “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ทายาทรุ่นที่ 4 ของตระกูล กับภารกิจนำแบรนด์น้องใหม่ GO Hotel ของ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN ให้เติบโตนั้น เขากลับมีวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจ ซึ่งแม้จะชอบขี่บิ๊กไบค์ แต่ก็มีไอเดียเจ๋งๆ ที่จะนำพาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายของ “ภูมิ จิราธิวัฒน์” จนมาสู่การกุมบังเหียนในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Hotel Business ของ CPN การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ของเขามองว่า หากอยากให้องค์กรและธุรกิจเติบโตต้องขับเคลื่อนด้วยแนวคิดที่ชัดเจน “ลงทุนบนความเข้าใจ เพื่อสร้างผลตอบแทนบนความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และผู้คน”
“เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ทุกการตัดสินใจต้องมีวินัย และให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลในระยะยาว” นี่คือจุดยืนของผู้บริหารที่มีภูมิหลังสายการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งประสบการณ์จาก L Catterton กองทุน Private Equity ระดับโลกในเครือ LVMH และยังเป็นผู้ก่อตั้ง CG Capital กองทุน Private Equity ที่มุ่งลงทุนเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจ Hospitality โดยเฉพาะ เขาจึงเป็นผู้นำที่คิดเป็นระบบ ลงทุนอย่างมีวินัย และขับเคลื่อนเป้าหมายอย่างชัดเจน
ในมุมมองของภูมิในการพัฒนาโรงแรมนั้น “เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบนิเวศน์ของศูนย์กลางเมือง” ที่ CPN ได้วางรากฐานไว้แล้วทั่วประเทศ โรงแรมแต่ละแห่งจึงได้รับการออกแบบให้ “เชื่อมโยง” อย่างไร้รอยต่อกับองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อยกระดับทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของประสบการณ์ที่ผู้คนได้รับ ซึ่งแนวทางที่เขาให้ความสำคัญคือ การเข้าใจดีมานด์ของพื้นที่ และการจับจังหวะที่ “ใช่” ในโลเกชั่นที่ “ตอบโจทย์” ของเมืองและชุมชนโดยรอบ
สำหรับแบรนด์ GO นั้นคือหนึ่งในแบรนด์สำคัญของกลุ่มเซ็นทรัล ที่ใช้ปักธงในตลาดเวียดนาม เมื่อเข้าซื้อกิจการบิ๊กซีในปี 2559 โดยชื่อ GO ไม่เพียงสื่อถึงการเคลื่อนไหว แต่ยังพ้องเสียงกับคำว่า “พี่ใหญ่” ในภาษาจีน สะท้อนแนวคิดของแบรนด์ที่พร้อมบุกเบิกตลาดใหม่ ด้วยคุณภาพและความคุ้มค่าที่เข้าถึงง่าย จึงได้รับการต่อยอดสู่ GO Hotel โรงแรมพรีเมียมราคาคุ้มค่า ซึ่งไม่ได้เด่นแค่เรื่อง “ราคา” ที่จับต้องได้ แต่คือความใส่ใจทุกรายละเอียด ภายใต้แนวคิดหลัก “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม”
“โรงแรมที่ดีต้องออกแบบจากความเข้าใจ ผมเชื่อว่า การที่เราตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าใคร คือคีย์เวิร์ดของความสำเร็จ” แนวคิดนี้คือหัวใจในการพัฒนา GO Hotel แบรนด์โรงแรมที่ไม่ยึดติดกับสูตรสำเร็จ หากแต่เริ่มต้นจาก “ความเข้าใจ” ทั้งศักยภาพของพื้นที่ การแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงบริบททางวัฒนธรรมและชุมชนในแต่ละทำเล” ภูมิกล่าว
ด้วยบทบาทผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ใครจะคิดว่าเขาเลือกที่จะขี่มอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ สำรวจพื้นที่ เพื่อสัมผัสแลนด์สเคปใหม่ๆ และเข้าถึงชุมชนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งคือวิธีการค้นหาโจทย์ที่อาจนำไปสู่แนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาธุรกิจ และอีกด้านหนึ่งของชีวิต เขาให้ความสำคัญกับการ “ปฏิบัติธรรม” ฝึกสติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทบทวนตัวเอง และเสริมพลังใจในการเดินหน้าต่อ “การปฏิบัติธรรมกับการขี่มอเตอร์ไซค์ เหมือนกันตรงที่ต้องมีสมาธิ ถ้าขี่ไปเรื่อยๆ แบบไม่มีสติ อาจเกิดอุบัติเหตุหรือหลงทางได้” ภูมิเปรียบวิถีชีวิตสองขั้วที่ดูเหมือนสวนทางกันนี้ กลับกลายเป็นแกนกลางของแนวคิดในการบริหารของเขา เพราะ “การเติบโต” ที่แท้จริง อาจไม่ใช่การก้าวให้เร็ว หากแต่คือการรู้ว่าควรชะลอเมื่อใด และควรเดินหน้าไปในทิศทางไหน
ในเร็วๆ นี้เขาเตรียมเดินหน้าโปรเจกต์ใหม่ กับ GO Hotel กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โรงแรมลำดับที่ 5 และแฟล็กชิปแห่งแรกของแบรนด์ ย่านลาดกระบัง ซึ่งไม่ได้เป็นเพียง Airport Hotel ทั่วไป แต่จะเป็น “จุดยุทธศาสตร์” ที่รองรับดีมานด์จากกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่ม Stopover ลูกเรือ ไปจนถึงนักธุรกิจที่มองหาที่พักคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ด้วยห้องพักถึง 179 ห้อง
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยโลก แต่เขายังคงจุดยืนแบบ “Cautiously Optimistic” มองอนาคตด้วยความเชื่อมั่นอย่างรอบคอบ และอยากเห็นประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็น “National Travel Market” ที่แข็งแกร่ง