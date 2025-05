ตอกย้ำเทรนด์สีเขียว นนทบุรีชวนคนเมืองร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจในงาน Best & Green of Non 2025

“กิจกรรมทางการตลาดจะเป็นตัวช่วยที่ดี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการค้า จึงทำให้เกิดโครงการ Nonthaburi Fair ขึ้น โดยเรามุ่งหวังจะให้เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน และผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีมีรายได้เข้ากระเป๋ามากขึ้น ในปีนี้เราต้องการให้สินค้าที่นำเสนอมีความแตกต่าง และตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ จึงมีการนำเสนอสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเมื่อเข้าร่วมงานจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม โดยเราเน้นนำสิ่งที่เป็น The Best มานำเสนอต่อผู้บริโภค และยังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมตามเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งในงาน Best & Green of Non 2025 จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสินค้าของจังหวัดนนทบุรี ที่พร้อมก้าวสู่ระดับประเทศ และระดับสากลด้วย”

“เราบรรจุความเป็นนนท์ทุกอย่างไว้ที่นี่...ที่เดียว ทั้งสินค้าเด่นมีชื่อเสียงมากกว่า 200 รายการ ทั้งธุรกิจบริการ ร้านอาหาร คาเฟ่

ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว Wellness และธุรกิจที่พร้อมเจรจาเชื่อมโยงการค้า งานนี้เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายเอกชนหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดนนทบุรี ที่พร้อมร่วมมือสนับสนุนให้เกิดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดโดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้าได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท”

จังหวัดนนทบุรี นำโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จับมือแถลงข่าวการจัดงาน Best & Green of Non 2025 ระหว่าง 26-30 พฤษภาคม 2568 ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมระดมผู้ประกอบการ Exhibiter สินค้า และบริการเด่นของจังหวัด ทั้งเกษตร SMEs อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ร่วมโชว์ศักยภาพ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมชูภาพลักษณ์เมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดสร้างมูลค่าทางการค้าภายในงานได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทกล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีศักยภาพสูง และเป็นแหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองในทุกด้าน ทั้งที่ด้านอยู่อาศัย ธุรกิจ ระบบการขนส่งมวลชน ซึ่งหลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทางจังหวัดได้พยายามผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความมั่นคง โดยสนับสนุนการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัด ผ่านการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การเจรจาการค้า การเชื่อมโยงตลาด ที่สอดคลล้องกับภาวะ กระแส หรือทิศทางตลาดในประเทศ และตลาดโลกในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การขยายตัวทางการค้าของประเทศซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็น Livable City มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสูงในภาคเศรษฐกิจ (High Value Economy Creation) สิ่งแวดล้อมของเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืน Environment Sustainable Growth และการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งแข่งขันได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวด้านเปิดเผยถึงการเตรียมจัดงาน Best & Green of Non 2025ว่าทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ได้เตรียมผู้ประกอบการExhibiter สินค้าและบริการเด่นของจังหวัด ที่มีความพร้อมจะยกระดับการค้าของเมืองนนท์สู่การค้าระดับสากลเข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะเปิดให้มีช่องทางการ Shopping Onlineการ Live Streaming ผ่านช่องของ Influencer และในขณะเดียวกันผู้เข้าชมงานยังได้สัมผัสกับบรรยากาศและกลิ่นอายของวัฒนธรรมความเป็นนนทบุรี ที่เตรียมมาโชว์บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีกล่าวส่วนกล่าวเสริมว่าจังหวัดนนทบุรีมีผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 3 หมื่นราย และเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างภาคเกษตรกรรม และภาคธุรกิจที่มีการนำนวัตกรรม และ AI มาใช้งาน โดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรีได้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ พร้อมสนับสนุนงานด้านการค้า และการลงทุนของผู้ประกอบการ ซึ่งศักยภาพของจังหวัดนั้น เป็นเป้าหมายที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือต่างชาติสนใจมาลงทุน โดยในงานนี้หอการค้าจังหวัดนนทบุรี และเครือข่าย YEC จะได้นำเสนอธุรกิจที่ตอบโจทย์ตลาดด้วยกล่าวเสริมว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีพร้อมขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล และเป้าหมายของจังหวัด ซึ่งจากสถานการณ์การค้าที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องมุ่งเน้นการผลิตและการตลาดในแบบที่ผู้บริโภคต้องการ โดยงาน Best & Green of Non 2025 จะแสดงให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี มีศักยภาพในการผลิต มีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการผลิต มีความทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โดยจะมีเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่นำ Carbon Footprint มาใช้ในองค์กร และต่อยอดในความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับชุมชน แนวทางการลด Carbon Footprint และการเข้าสู่ Carbon Neutrality โดยจะมีการนำองค์กรที่เป็น Success Case มาเล่าสู่กันฟังในงานนี้ด้วย ซึ่งประชาชน ธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจที่สนใจ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ในพาวิลเลียนของสภาอุตสาหกรรมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ยังมีการสาธิตเมนูเด็ดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของเมืองนนท์ โดย เชฟจากัวร์ - ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์ อาทิ ยำหน่อกะลาปลารมควัน เมี่ยงหน่อกะลา ทาร์ตข้าวตอกมูสทุเรียน ข้าวเหนียวมูนเปิดหน้าโบราณ (หน้ากุ้ง สังขยา หน้ากระฉีก วุ้นมะม่วงลอยแก้ว และข้าวมัดโบราณเมืองนนท์