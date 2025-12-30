โคราชเดือด! สามีผู้สมัคร สส.พรรคใหญ่ทำร้ายน้องสาวหลังไปหนุนฝั่งภท. แต่ชาวเน็ตแจงเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวการเมือง

สนามเลือกตั้งโคราชเดือด! เปิดคลิป สามีผู้สมัคร สส.พรรคการเมืองใหญ่ ทำร้ายน้องสาว หลังไปสนับสนุนผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ด้านชาวเน็ต แชร์ข้อมูลอีกด้าน เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวการเมือง “พลพีร์” ฝาก “โกศล” ติดตามคดี บอก เลือกตั้งครั้งนี้ ปชช.ให้การตอบรับดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ (30 ธ.ค.) เพจ “ที่นี่แก้งสนามนาง” ซึ่งเป็นเพจอินฟลูเอ็นเซอร์ของจังหวัดนครราชสีมา ได้โพสต์คลิปที่มีเนื้อแสดงถึงความรุนแรง โดยระบุว่า “อุกอาจ.! สามีผู้สมัคร สส.โคราชบุกทำร้ายร่างกายผู้หญิง กลางวันแสกๆ ด้านผู้เสียยันเอาเรื่องถึงที่สุด” พร้อมติดแฮทแท็ก #โคราช #เลือกตั้ง2569 #ทําร้ายร่างกาย #ต่อต้านความรุนแรง #คุ้มครองสิทธิสตรี โดยมีผู้เข้าชมคลิปแล้วกว่า 8 พันรายแล้ว จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเป็นสามีของผู้สมัคร สส.นคราชสีมา จากพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งจริง ขณะที่ผู้ถูกทำร้ายเป็นผู้หญิงทราบว่าเป็นน้องสาว และได้เขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ดังกล่าวมีผู้ใช้บัญชีเฟสบุคหลายรายเข้ามาแสดงความเห็น โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปัญหาภายในครอบครัว พี่น้องทะเลาะกันในเรื่องมรกดก ไม่เกี่ยวกับการเมือง
ด้านนายพลพีร์ สุวรรณฉวี ผู้สมัคร สส.นคราชสีมา เปิดเผยว่า ตนเองได้ทราบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ผู้หญิงคนดังกล่าวทราบว่าเป็นน้องสาว ก่อนหน้าวันเกิดเหตุได้เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัคร สส.จากพรรคภูมิใจไทย ตนจึงอยากตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องการเมือง การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ไม่ใช่ทางออก บ้านเมืองมีกฎหมาย จะผิดถูกหรือไม่พอใจ ก็มีกระบวนการทางกฎหมาย ไม่ควรใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะการทำร้ายสุภาพสตรีเป็นอะไรที่พวกตนรับไม่ได้ และต่อต้านเป็นอย่างมาก ตนได้ประสานนายโกศล ปัทมะ ผู้สมัครสส.พรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่ 6 ให้ติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ แต่ผู้หญิงท่านนี้ต้องได้รับความเป็นธรรม
“ช่วงที่ผ่านมาการเมืองในจังหวัดนครราชสีมา มีความดุเดือดขึ้นทุกขณะ อาจจะด้วยผู้สมัคร สส. มีการย้ายพรรคกันไปมา อาจทำให้เกิดความไม่พอใจ ดังนั้น ผมจึงอยากเรียกร้องให้ผู้สมัคร สส. โคราช ทุกท่าน สู้กันด้วยความสุจริต ตรงไปตรงมา ไม่เล่นเกมใต้ดิน แล้วให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินในวันเลือกตั้ง” นายพลพีร์ กล่าว
นายพลพีร์ กล่าวต่อว่า ส่วนภาพรวมของการเลือกตั้งในโคราช ทุกพื้นที่ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ประชาชนชื่อชอบผลงานของท่านนายกอนุทินเป็นอย่างมากที่ท่านได้ดูแลเอาใจใส่พี่น้องที่อาศัยอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา และชื่อชอบนโยบายการสร้างกำแพงระหว่างสองประเทศ เพราะไม่ใช่แค่ป้องกันอธิปไตยชาติไทย แต่ยังช่วยสกัดข้าวเถื่อน มันสำปะหลังเถื่อน ที่ลักรอบข้ามแดนและนำเข้ากันมานานทำให้ราคาพืชผลของเกษตรกรไทยตกต่ำ มีแต่ผู้ประกอบการที่รวยเอาๆ