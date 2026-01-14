"แสวง" ชี้กลุ่มรณรงค์ประชามติสอบถามจุดยืนผู้สมัครได้ ถ้าไม่เต็มใจตอบแล้วเอาไปโพสต์กดดันเข้าข่ายคุกคาม

"แสวง" ชี้กลุ่มรณรงค์ประชามติ สอบถามจุดยืนผู้สมัครได้ แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจตอบ อย่าโพสต์กดดันเข้าข่ายคุกคาม ลั่นเสรีภาพต้องไม่ริดรอนสิทธิผู้อื่น ระบุพิมพ์เห็นด้วย–ไม่เห็นด้วยบนบรรจุภัณฑ์ทำได้ ถือเป็นการรณรงค์ตามกฎหมาย
วันนี้ (14 ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวกรณีกลุ่มรณรงค์ประชามติไปตระเวนสอบถามผู้สมัคร สส.ถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีการนำไปโพสต์ผ่านออนไลน์ในลักษณะเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัคร ว่า ในกรณีสอบถามเฉพาะจุดยืนสามารถทำได้ ซึ่งตนยังไม่เห็นข้อเท็จจริง แต่การไปสอบถามจุดยืนบางคนอาจจะอยากให้สอบถาม และเต็มใจตอบ แต่หากผู้สมัครบางรายรู้สึกถูกข่มขู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง อาจไม่สะดวกตอบคำถามนี้ แต่กลุ่มรณรงค์กลับเอาไมค์ไปจี้แล้วนำไปโพสต์ จะต้องไปดูว่าเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดหรือไม่ ซึ่งบางอย่างเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลว่า บุคคลได้รับผลกระทบจากบุคคลอื่นไปรุกล้ำ กล้ำกรายสิทธิ ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป
เมื่อถามว่ากลุ่มที่จะไปรณรงค์ประชามติหากจะไปสอบถามประชาชน ขอบเขตสามารถทำได้มากน้อยเพียงไหนเพื่อไม่ให้เป็นการข่มขู่คุกคาม นายแสวง กล่าวว่า กฎหมายประชามติคือเสรีภาพซึ่งกว้างกว่าสิทธิ แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ไปริดรอนเสรีภาพของผู้อื่น ซึ่งการริดรอนอาจจะไม่ผิดกฎหมายประชามติ แต่อาจผิดกฎหมายอาญา ซึ่งตามกฎหมายประชามติหากจะใช้เสรีภาพ ขออย่าทำผิดในการโกหก ใส่ร้าย ให้ข้อความอันเป็นเท็จ
"กฎหมายประชามติมีอยู่ว่าอย่าไปใช้ข้อความอันเป็นเท็จ ถ้าเป็นคดีอาญาต้องบอกว่าอย่าไปริดรอนสิทธิคนอื่นเขา คนอื่นเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัว เราไปบังคับให้เขาตอบอย่างนี้มันจะเป็นความผิดหรือไม่"
เมื่อถามว่ากรณีกลุ่มรณรงค์ประชามติไปเช็คจุดยืนผู้สมัครพรรคการเมืองต่างๆตามเวทีดีเบต มีความเห็นอย่างไรกับการรณรงค์ลักษณะนี้ นายแสวง กล่าวว่า ไม่มีความเห็นแต่ขอให้รณรงค์ตามกฎหมาย กกต.ยินดีและสนับสนุนที่จะให้มีการรณรงค์ ให้ประชาชนได้มีข้อมูลให้มากที่สุด ส่วนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยให้เป็นเรื่องของแต่ละกลุ่ม อย่ามาถามว่าเห็นด้วยกับกระบวนการนั้น หรือกระบวนการนี้หรือไม่ คงไม่ได้ เพราะการรณรงค์ของทุกกลุ่ม ตนว่ามีที่ยืนของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วว่าคิดอะไรอยู่ กกต.เพียงแต่รักษาสนามให้การแข่งขันหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
พร้อมย้ำว่าการถามจุดยืนสามารถทำได้แต่อย่าให้ผิดกฎหมาย ส่วนการพิมพ์ข้อความว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบนบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อสินค้า สามารถทำได้เพราะเป็นวิธีการรณรงค์อีกอย่างหนึ่ง