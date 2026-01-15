TEAMG ออกแถลงการณ์ปฏิเสธ-ไม่เกี่ยวคุมงาน “เครนไฮสปีดถล่ม”

“ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ ” ออกแถลงการณ์โต้ข้อมูลเท็จ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่เกิดเหตุการณ์ “เครนถล่ม” เตรียมดำเนินคดี เพจชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จทำให้บริษัทเสียหาย
รายงานข่าวจากบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข้อมูลที่บิดเบือนความจริง ข้อความหมิ่นประมาทบริษัท TEAMG ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์ ที่เผยแพร่โดยเฟชบุ๊คเพจชมรม STONG ต้านทุจริตประเทศไทย เกี่ยวกับเหตุการณ์เครนก่อสร้างตกทับรถไฟที่จังหวัดนครรราชสีมา โดยมีข้อความว่า บริษัท TEAMG เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้น
จากกรณีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ข่าวดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
รายงานข่าวกล่าวต่อไปอีกว่า
บริษัทดำเนินกิจการในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาครบวงจรชั้นนำของประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยึดหลักมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ตลอดจนมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด