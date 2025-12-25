Samsung พา 2 สาว แพต-ชญานิษฐ์ เจนิส-เจณิสตา เข้า TeamGalaxy มือถือจอพับที่ตัวจี๊ดต้องมี

ซัมซุง ต้อนรับ ‘แพต-ชญานิษฐ์’ และ ‘เจนิส-เจณิสตา’ เข้าสู่ TeamGalaxy อย่างเป็นทางการ ในฐานะตัวแทนของคนเก๋ ที่โดดเด่นมีสไตล์ในแบบของตัวเอง ถ่ายทอดการใช้งานมือถือจอพับ Galaxy Z Flip7 ในแบบที่แตกต่างไม่เหมือนใคร เริ่มจากการปล่อยเซตภาพแฟชั่นของแพตบนถนนเยาวราช ถ่ายทอดภาพลักษณ์มือถือจอพับในมุมแฟชั่น สวยเก๋ ที่แตกต่าง และโดดเด่นแบบไม่ซ้ำใคร ก่อนต่อยอดด้วยการจัดงาน “เปิดตี้ไอ่เพื่อนรักจอพับ” เปิดตัวเจนิสในฐานะ TeamGalaxy อย่างเป็นทางการ สร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านแคมเปญที่เชื่อมโยงทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน
ความเคลื่อนไหวของซัมซุงในครั้งนี้ สะท้อนกลยุทธ์ของซัมซุงในการผลักดันมือถือจอพับ สู่สมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงของคนยุคใหม่ โดยเฉพาะ Urban Digital Users ที่ให้ความสำคัญกับทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน และต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ชีวิต ด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ บาง-เบา พกพาสะดวก ควบคู่กับเทคโนโลยีที่ยกระดับประสบการณ์ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ FlexWindow แบบไร้ขอบที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องกางเครื่อง ฟีเจอร์ FlexCam ที่รองรับการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างคล่องตัว ตอบโจทย์พฤติกรรม Creator-first ของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างคอนเทนต์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม รวมถึง Galaxy AI ที่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน การสื่อสาร และการจัดการข้อมูลในชีวิตประจำวัน
การดึงแพต-ชญานิษฐ์ สาวเก๋ มั่นใจ ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ และเจนิส-เจณิสตา สาวแซ่บ เจ้าแม่คอนเทนต์ ผู้นำเทรนด์โซเชียล เข้าร่วม TeamGalaxy จึงไม่ใช่เพียงการใช้พรีเซนเตอร์เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ แต่เป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ของมือถือจอพับในฐานะ “Smart Lifestyle Device” ที่เชื่อมต่อทั้งมิติของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกัน ตอกย้ำตำแหน่งของซัมซุงในฐานะแบรนด์เทคโนโลยีที่เข้าใจอินไซต์ของคนรุ่นใหม่ ยกระดับมือถือให้เป็นมากกว่าอุปกรณ์สื่อสาร แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงตัวตนในแบบของตัวเองได้อย่างอิสระ