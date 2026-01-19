“เอกนัฏ” อ้อนชาว “ดินแดง - พญาไท” เทหมดใจ ดัน“ครูพรีมมี่” เบอร์ 13 ภูมิใจไทย เข้าสภาฯ

“เอกนัฏ” ขึ้นเวที “ดินแดง – พญาไท ขอกาภูมิใจไทย 2 ใบ ฝากเทคะแนนให้ “ครูพรีมมี่” เข้าสภาฯ เสริมมือทำงานให้ พรรค ชี้เลือกตั้งครั้งนี้สำคัญ ประเทศจะเสี่ยงไม่ได้แล้ว ย้ำเดินหน้าคนละครึ่งพลัสเฟส 2 – สร้างกำแพงตามแนวชายแดน ด้าน “ครูพรีมมี่” ขอโอกาสเข้าไปทำงานเพื่อประชาชน พร้อมพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต “ดินแดง - พญาไท” ต้องดีขึ้น
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2569 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพื้นที่ กทม. พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วยด้วยแกนนำพรรค ขึ้นเวทีปราศรัย ตลาดใต้ทางด่วนหน้าวัดมะกอก เพื่อหาเสียงให้กับ นายนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ ผู้สมัคร สส.เขตดินแดง - พญาไท เบอร์ 13 พรรคภูมิใจไทย โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เข้าฟังการปราศรัยอย่างเนืองแน่น
นายเอกนัฏ ปราศรัยตอนหนึ่งว่า ถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยได้กลับมาใหม่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ประกาศปกป้องชีวิตพี่น้องทหาร สร้างกำแพงตามแนวชายแดน เพื่อปกป้องไม่ให้มีอาวุธสงครามตกมาใส่คนไทย เป็นกำแพงกั้นสินค้าเถื่อน ยาเสพติด สำหรับนายอนุทิน แม้จะมีบุคลิกนอบน้อม เข้าคนง่าย แต่พอเป็นการปัญหาไทยกัมพูชาอย่างเด็ดขาด จนสามารถสถาปนาความมั่นคงจัดระเบียบตามแนวชายแดนได้ 17 จุด เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยังมีทีมงานคุณภาพอย่าง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย ที่ทำผลงานในรอบ 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา จนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งเรื่องค้าขาย ทำข้าวขึ้นราคา เรื่องเวทีนานาชาติ เรื่องคนละครึ่งพลัส ทำจีดีพีขยับขึ้น สะท้อนภาพชัดเจนว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำ ทำแบบให้เห็นผลงานแล้ว ตอนนี้ นายกฯ เดินตามตลาดต้องดูแลให้ดี เพราะเจ้าหนี้เยอะมาก ตามมาทวงหนี้ 2,000 บาท 2,400 บาท กับโครงการคนละครึ่งพลัส ดังนั้น คนอย่างอนุทิน ต้องกลับมาใช้หนี้ นโยบายคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ทำทันที
“ทำงานไม่ถึง 3 เดือน ยังทำได้ขนาดนี้ ถ้ามีเวลา 4 ปี จะทำได้ขนาดไหน พรรคภูมิใจไทยไม่ขายฝัน เราพิสูจน์ฝีมือแล้วมั่นใจทำได้แน่นอน รอบนี้มากับทีมอเวนเจอร์ส ศุภจี สีหศักดิ์ เอกนิติ และท่านอนุทิน ทำให้ผมเดินหน้าสุดซอยต่อแน่นอน เข้าใจว่ามีหลายพรรคมาประชาสัมพันธ์ จะขอทำนั่นนี่ แต่เที่ยวนี้การเลือกของท่านมีผลกับประเทศไทย เรายอมให้ไทยอยู่แบบเสี่ยงๆ แบบนี้ได้หรือ เสี่ยงโดยไม่รู้ว่าจะมีรัฐบาลสนบัสนนุนกองทัพหรือไม่ จะยอมให้ประชานิยมมาทุบกระปุก จะเสี่ยงแบบนี้ต่อไปหรือไม่ ถ้าเสี่ยงไม่ได้ ก็ไม่ยาก เลือกคนที่ไม่เสี่ยง คือคนที่ทำมาแล้วสำเร็จ ตามที่พูด ไม่ต้องเสี่ยงแล้ว 8 กุมภาพันธ์ เอาชัวร์อย่าให้ใครหลอก เลือกคน ภูมิใจไทย 2 ใบ บัตรเขียวเลือก นรเสฏฐ์ เบอร์ 13 บัตรบัตรสีชมพู เบอร์ 37 พรรคภูมิใจไทย และสำหรับนายนรเสฏฐ์นั้นเป็นคนมีความสามารถ มีชื่อมีชั้นในพื้นที่อยู่แล้ว”นายเอกนัฏ กล่าว
ด้านนายนรเสฏฐ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ได้มองเห็นปัญหาของประชาชน ที่ตนอยากเข้าไปช่วยแก้ไข ไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาฯ อยากช่วยพัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ เยาวชน ผลักดันเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ สานต่อคนละครึ่งพลัส และเรื่องสำคัญที่ตนอยากเห็นมากที่สุดคือ คนดินแดง - พญาไท ต้องมีโรงพยาบาลรัฐที่มีมาตรฐานในพื้นที่ ซึ่งตนพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงส่งไปให้ถึงในระดับนโยบาย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ลงพื้นที่อย่างมั่นใจ ประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เพราะเห็นผลงานของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมา ตอกย้ำเรื่องการพูดแล้วทำ และนโยบายต่างๆ ที่หาเสียงครั้งนี้ ก็เป็นนโยบายที่ทำได้จริงๆ โดยตนยังคงใช้ยุทธศาสตร์เคาะประตูบ้านให้ชาวบ้านได้เห็นหน้าตา หวังว่าประชาชนจะเปิดใจให้โอกาสตนสักครั้ง ตนจะทำงานเต็มที่แน่นอน ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชน กาเบอร์ 13 เลือกครูพรีมมี่ เข้าไปทำงาน
หลังจากปราศรัยแล้วเสร็จ นายเอกนัฏและนายนรเสฏฐ์ เดินพบปะทักทายประชาชนที่มาฟังการปราศรัย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนขอถ่ายรูป พร้อมตะโกนว่าเบอร์ 13 สู้ๆ