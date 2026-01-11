“เอกนัฏ” พร้อมสู้สุดซอย ด้าน “ประเดิมชัย” พร้อมยืนข้างชาวชุมชนร่วมใจพิบูล 2 สานต่อบ้านมั่นคง เรียกร้อง พอช.ลดดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ แม่ทัพหาเสียงพื้นที่กทม.ของพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่ช่วย นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 5 พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 4 ที่จัดเวทีปราศรัยย่อย เขต 5 ห้วยขวาง-วังทองหลาง
นายประเดิมชัย เปิดเวทีปราศรัยว่า ต้องการจะมาสานต่องานในพื้นที่ โดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนที่ต้องมีการทวงคืนพื้นที่ และไปสร้างบ้านมั่นคงรองรับให้กับพี่น้อง ซึ่งมีการปล่อยข่าวว่าถ้าเลือกประเดิมชัยจะมีการไล่รื้อบ้านพี่น้องนั้น ตนไม่ได้มาไล่ แต่จะต่อสู้ยืนเคียงข้างปกป้องพี่น้องประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
นายประเดิมชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาพยายามต่อสู้เรียกร้อง โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช. ที่มีการให้กู้ยืมส่วนหนึ่งเป็นค่าผ่อนบ้าน ซึ่งพอช. ที่คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาทคงที่ต่อปีนั้น เห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดดอกเบี้ยขนาดนี้ เพราะไม่ได้เป็นธนาคารที่ต้องหากำไรจากประชาชน แต่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง จึงจะเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยลง
นายประเดิมชัย บอกอีกว่า พรรคภูมิใจไทยโดยท่านอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ที่ผ่านมาได้สร้างผลงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทวงคืนแผ่นดินไทยชายแดนกัมพูชา นโยบายด้านความมั่นคง พรรคภูมิใจไทยประกาศที่จะสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการรุกราน ป้องกันเรื่องยาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศไทย วันนี้มีพรรคไหนกล้าพูดเหมือนพรรคภูมิใจไทย เรามองไปถึงอนาคต คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันหวงแหนฝืนแผ่นดินของเรา
ขณะที่นายเอกนัฏ ปราศรัยว่า การจัดทีมคัดเลือกผู้สมัครกทม.เที่ยวนี้ของพรรคภูมิใจไทย ถือเป็นสนามที่ท้าทาย เพราะที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พรรคภูมิใจไทยตั้งมา 15 ปี แต่ไม่เคยได้สส.กทม.เลย แต่ครั้งนี้เราก็หวังว่าพรรคภูมิใจไทยจะปักหมุดในกทม.ได้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้ยินชื่อเสียงของท่านประเดิมชัย ตั้งแต่เป็นสก.ไม่ว่าจะเดือดร้อน ทุกข์ สุขอยู่กับเราชาวห้วยขวางตลอดเวลา จนได้เป็นสส.ปี62 ก็คอยทำงานให้กับพี่น้อง ต่อสู้เอาปัญหาทุกเรื่องไปพูดในสภาฯ สส.แบบนี้อยากได้หรือไม่
“วันนี้สำหรับพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ปรับโฉมใหม่ไม่เหมือนเดิม แต่หัวหน้าพรรคคนเดิม แต่ทำได้ดีกว่าเดิม ครั้งนี้ท่านนายกฯ ได้นำรัฐบาลแสดงฝีมือมาแล้ว 3 เดือน ส่วนตัวของท่านนายกฯ อนุทินเป็นคนที่น่ารักสุดยอดอยู่แล้ว นอกจากขับมอเตอร์ไซค์แล้ว ยังขับเครื่องบินได้ ถ้าใครเคยได้ยินโครงการหัวใจติดปีก ท่านนายกฯ อนุทินใช้เครื่องบินส่วนตัวขับเอาหัวใจส่งต่อให้ผู้ป่วยไปผ่าตัดเซฟชีวิตคนมาแล้ว ปัจจุบันลำเลียงส่งหัวใจกว่า 150 ดวงแล้ว” นายเอกนัฏ กล่าว
นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า สิ่งที่เห็นในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเรื่องชายแดนปะทะกับกัมพูชา ท่านนายกฯ อนุทินสนับสนุนกองทัพสู้แบบไม่ลังเล บอกว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็จะไม่เสียให้กับใคร ช่วงปีใหม่ก็ไปที่ชายแดนไปให้กำลังใจทหาร ไปอยู่ที่แนวรบ ไม่ใช่นายกฯ ที่สบาย บริหารความเดือดร้อนของประชาชนจากในห้องแอร์ แต่นี่คือนายกฯ ที่พร้อมสู้ พร้อมจะตัดสินใจแบบเด็ดขาด วันนี้แหล่งซ่องสุมแสกมเมอร์ อบายมุข บ่อนคาสิโนทั้งหลายราบเป็นหน้ากลอง ไม่มีใครสั่งเบรค สนับสนุนเต็มที่ และการสร้างกำแพงจึงถือเป็นนโยบายหลักที่เรากล้าประกาศออกมา พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคแรกที่กล้าประกาศว่าถ้ากลับเข้ามาจะสร้างกำแพง เพื่อปกป้องลูกหลานของเรา รวมทั้งยังมีนโยบายสร้างกองทัพมืออาชีพ
นายเอกนัฏ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาบอกว่าจะจ่ายเงินพัน เงินหมื่น คนได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยเข้ามาสิ่งที่ประกาศไว้โครงการคนละครึ่งพลัสภายใน 2 เดือนออกมาทันที ซึ่งเป็นโครงการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ เคยทำมาแล้วดี เราก็นำมาทำต่อ และถ้ากลับมาใหม่เที่ยวนี้จะเป็นคนละครึ่งพลัสเฟส2 และเราจะอัพเดทโครงการบัตรคนจนให้คนที่ควรจะได้ แต่ยังไม่ได้ และมีโอกาสได้ลงทะเบียนใหม่ รวมทั้งจะมีการทบทวนข้อมูลใหม่ ยังไม่นับโครงการอื่นๆ ที่จะทำ เมื่อเราได้กลับมาเป็นรัฐบาลก็จะทำทันที
นายเอกนัฏ กล่าวต่อว่า เรื่องตั๋วร่วมบัตรโดยสารต่างๆ การศึกษา ทำกำแพงชายแดน พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ขายนโยบายที่เข้ามาทำอย่างเดียว แต่มีวิธีการทำด้วยว่านโยบายเหล่านี้ ต้องใช้เงินจะต้องทำอย่างไร เอาเงินมาจากไหน พูดแล้วทำพลัสคือ บอกว่าจะทำอย่างไร บอกว่าจะทำอะไร ถ้าท่านเลือกเที่ยวนี้ให้ท่านประเดิมชัยมาเป็นสส.พรรคภูมิใจไทยทำให้เหมือนเดิม พร้อมประกาศล่วงหน้าว่าจะเอาใครมาทำ จะมีรองนายกฯ และรัฐมนตรีที่ชื่อเอกนิติ มาดูแลกระทรวงการคลัง ท่านศุภจีที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ถึง 3 เดือนราคาเพิ่มขึ้น เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ ถ้าอยู่ต่อทั้งราคาอ้อย ปาล์ม ยาง มันสำปะหลังก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ไทยยืนในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม เพราะเรามีรัฐมนตรีท่านสีหศักดิ์
“ภูมิใจไทยนอกจากประกาศว่าทำอะไร ก็ประกาศเลยว่าจะเอาใครมาทำงาน ปกติจะอุบไว้ไม่บอกว่าใครจะได้เป็นรัฐมนตรี แต่ครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยเหนือความคาดหมายประกาศไว้ล่วงหน้าเลย เพราะประเทศไม่มีเวลามาทดลองแล้ว ไม่ใช่พูดแล้วไม่ทำ แต่พูดแล้วทำ นี่คือพูดแล้วทำพลัส ดังนั้น เหลือแต่พี่น้องทุกคนช่วยเลือกท่านประเดิมชัย เบอร์ 4 เข้ามา และเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ด้วยจะได้นายกฯ อนุทิน ได้ท่านศุภจี ท่านเอกนิติ ท่านสีหศักดิ์ และผมเอกนัฏ มาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนด้วย” นายเอกนัฏ กล่าว