“อนุทิน” โวไม่ใช่นายกฯฝึกงานขายฝัน กำจัดทุนดำได้ไปต่อ 4 ปีไทยเวอร์ชั่นดีสุด-เขมรราบคาบ ไม่ปิดกั้นร่วมส้ม

หน.ภท. ลั่นไม่ใช่นายกฯฝึกงานขายฝัน ชี้นโยบายไม่หวือหวาแต่ทำจริง หวังผลงาน 3 เดือนผ่านโปร ยันรบ.ภท.ไร้ทุนเทา ค้านกาสิโน สแกมเมอร์ กำจัดทุนดำ โวได้ไปต่อ 4 ปีไทยมีเวอร์ชั่นดีสุด บอกเลือกตนเขมรแพ้ราบคาบ หลังรมต.เขมรปลุกต้านเลือก เมินเปิดด่าน ไม่ปิดกั้นร่วมปชน. บอกคุยแค่ใครได้ที่ 1 ยึดตัวเลข สส. เชื่อไปถูกทาง
วันนี้ (12ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แคนดิเดต พรรคภูมิใจไทย แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Vision 2035 ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีนายสรยุทธ สุทัศน์ทัศจินดา ดำเนินรายการ
นายอนุทิน เริ่มการแสดงวิสัยทัศน์ ด้วย 3 เรื่อง คือ นโยบาย ทีมบริหาร และผู้นำ ตนว่าทราบดีว่าประชาชนอาจจะรู้สึกว่า เอาอีกแล้ว ตอนหาเสียง ก็สร้างภาพสวยหรู นโยบายเลิศเลอ แต่พอเริ่มทำงานจริง ก็ติดแข้งติดขา ตัวเอง คงจะอยู่ไม่ครบเทอม นโยบายพรรคการเมือง ถูกมองว่าเป็นปราสาททราย ก่อขึ้นมาก่อนเลือกตั้งเท่านั้น
นั่นเป็นเพราะเรามักจะมีปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองแต่รัฐบาลของตนแม้จะอยู่เพียงสามเดือนก็ทำให้ท่านสามารถเห็นได้ว่าสามารถที่ทำหลายอย่างสำเร็จ ช่วงนี้นายอนุทิน ปล่อยมุกว่าหลายคนบอกสำเร็จ 37 เราทำ 37 ไปหลายอย่าง จนเรียกเสียงฮือฮาในห้องประชุม สำเร็จด้วยความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งส่วนราชการกองทัพภาคเอกชนหรือแม้แต่พรรคการเมืองด้วยกันเราก็ไม่มีศัตรู
ตนไม่ได้มายืนตรงนี้เพื่อขายฝัน หรือสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ พรรคภูมิใจไทยอาจจะไม่ได้มีนโยบายที่หวือหวา น่าตื่นเต้น แต่เป็นเรื่องที่เราพูดแล้วทำได้จริงเท่านั้น
ดังนั้นการที่ประเทศจะมั่นคงได้จะต้องกำจัดภัย 4 ด้าน ให้หายไปจากชีวิตคนไทย คือภัยเศรษฐกิจ ภัยความมั่นคง ภัยพิบัติ และภัยทางสังคม ดังนั้นการแก้ไขปัญหาแบบพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่การถมเงินลงไปกับโครงการประชานิยม ประเทศไทยไม่ได้ขาดทรัพยากรไม่ได้ขาดคนเก่ง แต่สิ่งที่เราขาดคือระบบการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และคิดล่วงหน้า
ดังนั้นจึงไม่ควรถามว่าเราจะแจกอะไรเพิ่ม แต่โจทย์คือเราจะทำอย่างไรให้คนไทยยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคง นี่จึงเป็นที่มาของนโยบาย 10 พลัส เราไม่เน้นแจกปลาเราเน้นให้เบ็ดตกปลา เราจะพาคนไทยเข้าสู่ด้านน้ำใหม่ในโลก
ด้านความมั่นคง ไม่ได้เกิดจากความเข้มแข็งทางทหารเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างชาญฉลาด ควบคู่กับนโยบายเศรษฐกิจ นั่นคือเหตุผล ที่เราทำสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้มีสามขา คือ กลาโหม การต่างประเทศ และกระทรวงเศรษฐกิจ เราให้ความสำคัญกับรั้วของชาติ คือการสร้างกำแพงความมั่นคงแห่งชาติ กั้นเขตแดนในจุดที่เหมาะสมป้องกันการรุกราน การลอบนำเข้ายาเสพติด แรงงานเถื่อน สินค้าเถื่อน รวมถึงรั้วของชาติ คือ ทหารหาญ อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี ที่จะทำให้เราพร้อมรับมือกับภัย คุกคามตามแนวชายแดน
รวมถึงนโยบายทหารอาสา ใน 100,000 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท มีวาระ 4 ปี ระหว่างนั้น เราจะฝึกและส่งเสริมโอกาสทางอาชีพเพื่ออนาคต ที่ตอบโจทย์ทุกฝ่ายกองทัพได้กำลังพล ได้นโยบายที่ตอบโจทย์ทุกฝ่ายวินวินแบบนี้คือสไตล์ของพรรคภูมิใจไทย คือการไม่หักหาญ น้ำใจกัน ไม่ต้องหักด้ามพร้าด้วยเข่า ปรับวิธีการบริหาร
แน่นอนว่าความมั่นคงจะมีได้โดยปราศจากสงคราม คือ ความมั่นคงที่ยั่งยืนที่สุด เราให้ความสำคัญกับการต่างประเทศ และเหตุผลที่เราเลือกนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว มาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี อีกคนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย
นโยบายการต่างประเทศของพรรคภูมิใจไทย จะตั้งอยู่บนคำว่าไทยต้องเป็นไท หมายถึงเป็นอิสระจากข้อจำกัด อิสระจากความกลัว ว่าประเทศ ของเราจะไม่ใหญ่กว่า ไม่รวยพอหรือไม่มีอำนาจมากพอ ที่จะต่อรองหรือมีที่ยืนบนเวทีโลก การต่างประเทศของเราต้องอยู่บนคำว่าศักดิ์ศรีที่เกิดจากการเคารพตัวเองเคารพกติกาสากลศักดิ์ศรีที่เกิดจากการไม่รุกรานใคร และไม่ยอมให้ใครมารุกรานและตนคิดว่าช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราแสดงให้เห็นชัดแล้วว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทย นำประเทศไทยไปยืนอย่างมีศักดิ์ศรีบนโลกได้อย่างไร ไม่ใช่เพียงตัวเลือกของต่างชาติ แต่เป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้
แต่ส่วนสำคัญที่อยากจะสื่อสารนอกจากนโยบายของพรรค คือทีมผู้บริหารมืออาชีพ เพราะว่านโยบายจะมีแค่ไหน ถ้าไปอยู่ในมือของคนที่ทำไม่เป็นก็สูญเปล่า
ช่วงเวลาแค่สามเดือน เราได้ทำให้เห็นแล้ว ว่าภูมิใจไทยพร้อมทำงาน และทำงานได้เร็วขนาดไหน เรามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนทำงานได้โดยไม่ต้องหันซ้ายหันขวามาถามกันตลอดเวลา เศรษฐศาสตร์ทำให้ไปอยู่ในเรดาร์ เวทีโลกได้
ช่วงหนึ่งนายอนุทิน ระบุว่า “อย่าไปพูดถึงเทา เพราะเทาก็สามารถเป็นขาวและดำได้ ต่อไปนี้เงินที่ไม่มีที่มาที่ไปหรือน่าสงสัย ถือว่าเป็นเงินดำ จะต้องปราบปรามอย่างเต็มที่ เขาบอกว่า เป็นสีเทา ก็อาจจะมีช่องแทรกออกไปได้ ตนยืนยันว่า รัฐบาลภูมิใจไทย ไม่มีทุนเทา แต่มีแต่ทุนดำ ที่ต้องถูกกำจัด ภูมิใจไทยไม่มีกาสิโน ไม่เอาแสกมเมอร์
นายอนุทิน ระบุว่า หนูฟังเสียงพี่น้องประชาชน ตลอดเวลา ตนน่าจะมีแต้มบุญอยู่พอสมควรจึงได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอย่างเต็มที่เราไม่ได้แค่นี้นะครับท่านทราบดีอยู่แล้วว่าซอชอของเราในทุกเขตดูแลประชาชนได้ใกล้ชิดขนาดไหนหากพรรคภูมิใจไทยได้เป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลเราจะสร้างทีมไทยแลนด์ในเวอร์ชั่นดรีมทีม ตนเชื่อว่าตนได้สร้างความประหลาดใจให้เกิดเกิดขึ้นมาแล้วในตอนที่ตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่ทำงานมาตลอดสามเดือน บอกได้เลย มีแค่เริ่มต้น หากได้ทำงานต่ออีกสี่ปีท่านจะได้เห็นประเทศไทยมีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ที่เราเรียกว่าไทยแลนด์พลัส
สุดท้ายนายอุทิน พูดถึง ตนไม่ใช่นายกฝึกงาน ตนอยู่ในการเมืองมานานพอจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรจึงจะราบรื่น เราคือทีมบริหารมืออาชีพที่มีใจ รักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมรับภารกิจในการบริหารประเทศเพื่ออนาคตของชาติ การเลือกตั้งครั้งนี้ความสำคัญจะเลือกเพื่อความสนใจ หรือเลือกเพื่อความมั่นคงจะเลือกเพื่ออนาคต ที่สุขภาพ หรือเลือกเพื่อที่จะเสี่ยงกับการวนกลับไปสู่วังวนเดิมของปัญหาทางการเมืองผมไว้ใจในการเลือกของประชาชนขอให้เลือกพรรคภูมิใจไทยและส.ส.ทุกเขตของพรรคภูมิใจไทยแล้วท่านจะได้เห็นประเทศไทยพลัสพลัสพลัส
ถ้าคิดว่าในช่วง 3 เดือนนี้ พึงพอใจ นางศุภจี กำกับด้านค้าขาย พาณิชย์ นายเอกนิติ สามารถรักษาวินัยการเงินการคลัง บริหารงบประมาณ กำกับดูแลความมั่นคงทางการคลังของประเทศ นายสีหศักดิ์ ดำเนินแนวนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ทางการทูต ทำให้ประเทศไทยไม่เคยเสียเปรียบใครในการเจรจาระหว่างประเทศ พึงพอใจหรือไม่ที่ นายอนุทิน ทำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในประเทศและความเป็นคนไทย 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านหวงแหนแผ่นดินมากขึ้นหรือไม่ ดีใจหรือไม่ที่ประเทศไทยไม่เสียแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียว ขอโอกาสให้พรรคภูมิใจไทยเบอร์ 37 ทำงานรับใช้ต่อไป แต่ถ้าไม่พึงพอใจ มีตัวเลือกอื่น ไม่ใช่เฉพาะสองท่านนี้ ขอบคุณที่ให้โอกาสตนทำหน้าที่3 เดือน ครบการทดลองงานพอดี และหวังว่าจะให้ผ่านโปร
หลังจากนั้น นายสรยุทธ์ ได้สอบถามภายหลังแสดงวิสัยทัศน์ เสร็จสิ้นว่า ใช้สถานการณ์ชายแดนไทย เพื่อสร้างคะแนนนิยม และความได้เปรียบทางการเมืองใช่หรือไม่ว่า หน้าที่ของความเป็นรัฐบาล และหัวหน้ารัฐบาล ประชาธิปไตยเป็นเรื่องของเราที่ต้องรักษาสุดความสามารถ รัฐมนตรีของประเทศคู่ขนาน บอกว่าอย่าเลือกอนุทินให้ไปเลือกคนอื่น ตนคิดว่าชัดเจนถ้าเลือกอนุทิน มีโอกาสที่เขาแพ้เราราบคาบ มีโอกาสที่เขาจะเอาเปรียบประเทศไทยไม่ได้ มีโอกาสที่เขาจะไม่สามารถมาคุกคามอธิปไตยของไทย เขาถึงไม่ต้องการให้ตนมาเป็น ฉะนั้นอย่าทำให้เขาสมใจ ยืนยันว่า ยุคอนุทินตอนนี้ไม่เปิดด่านแน่นอน จนกว่ามั่นใจว่าบูรณาภาพแห่งดินแดนเกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ทีศัตรู ไม่มีคนอยู่นอกอธิปไตยของไทย กล้าคิดที่จะมารุกรานหรือทำให้ไทยเสียอธิปไตย
กรณีที่นายณัฐพงษ์ บอกว่าจะไม่ยกมือให้ อนุทิน อีกแล้ว นายอนุทิน นำมือไปแตะไหล่นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ถ้าท่านเข้ามาที่หนึ่ง ท่านไม่ต้องยกมือให้ผม แต่เข้ามาที่สอง ยังไม่คุยถึงขนาดนั้น ตนคิดว่าเราทั้งสามุคนอายุไม่ห่างกันเท่าไหร่ แต่ความคิด ควาทรัดชาติ รักแผ่นดิน มองเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใด เราสามคนมีอยู่เต็มเปรี่ยม เราให้ประชาชนตัดสินใจ
นายสรยุทธ์ ย้ำว่า หากเขามาเป็นที่หนึ่งนั้น นายอนุทินทระบุว่า หากเป็นพรรคภูมิใจไทยมีประโยชน์ นโยบายพรรคภูมิใจไทยดีก็มาว่ากัน เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่เคยปิดกั้นอะไรอยู่แล้ว การเลือกตั้งตนต้องยึดประชาขนที่สะท้อนมาจากจำนวน สส.แบบแบ่งเขต และสส.แบบบัญชีรายชื่อ ตนไปถูกทางแน่นอน