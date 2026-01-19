"ซาบีดา" ชูภูมิใจไทย พรรคคนทำงานจริง ไม่ทำงานบนหอคอย ย้ำบ้านใหญ่วัดกันที่ผลงาน

“ซาบีดา” ชู ภูมิใจไทย เป็นพรรคของคนทำงานจริง ไม่ทำงานบนหอคอย แจงบ้านใหญ่ไม่ได้เปรียบเสมอไป ขอวัดกันที่ผลงาน เป็นบ้านใหญ่ยึดโยงกับประชาชน ย้ำเป้าหมายสร้างการเมืองที่เงินซื้อไม่ได้ - คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้สมัคร สส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ออกคลิปวิดิโอ ชี้แจงถึงการทำงานในพรรคภูมิใจไทย เล่าประสบการณ์การทำงานในพรรค ว่า พรรคภูมิใจไทยคือพรรคของคนทำงานจริงที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่การมองลงมาจากหอคอย โดยทุกปัญหาที่ได้รับจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรคทุกวันอังคาร เพื่อกลั่นกรองเป็นนโยบายแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ส่วนที่มองว่าการเป็นบ้านใหญ่แล้วจะได้เปรียบนั้น นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ไม่จริงเสมอไป แต่เป็นข้อดีจากการได้เรียนรู้การทำงานหนักและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ได้ซึมซับมาจากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ผู้เป็นบิดา ซึ่งบ้านจะใหญ่ได้ต้องยึดโยงกับประชาชน
นางสาวซาบีดา กล่าวอีกว่า เป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างการเมืองที่เงินซื้อไม่ได้ มุ่งหวังให้วัดกันที่ฝีมือและผลงานมากกว่าปัจจัยอื่น ตนจึงตั้งใจทำงานหนักในทุกวัน ทำทุกนาที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมือง และเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเมื่อมองย้อนกลับมามอง
“การลงพื้นที่พบประชาชน ใช้เวลาพูดคุยและรับฟังอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าใจปัญหาให้ลึกและรอบด้าน นำไปสู่การแก้ไขที่ตรงจุดและเกิดผลจริง” นางสาวซาบีดากล่าวย้ำ