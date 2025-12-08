รมว.วัฒนธรรมลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้อพยพในศูนย์พักพิงชั่วคราว

อุบลราชธานี-รมว.วัฒนธรรม ให้กำลังใจผู้อพยพ จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ จ.อุบลฯ อพยพแล้วกว่า 2 หมื่นคน
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้อพยพหนีภัยมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอเดชอุดม จำนวน 95 แห่ง
นางสาวซาบีดา กล่าวว่า ตนลงมาดูเรื่องความพร้อมของพี่น้องประชาชนในการอำนวยความสะดวก ให้พื้นที่ที่ปลอดภัย และให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชน ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงดูและพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความสะดวกและสบายรู้สึกปลอดภัย
ส่วนอาหารได้เน้นย้ำต้องปรุงสุก สดใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนที่อพยพหนีภัยสงครามมา
สำหรับ จ.อุบลราชธานี มีพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชา 3 อำเภอ ได้แก่ อ.น้ำยืน อ.น้ำขุ่น และอำเภอนาจะหลวย ซึ่งประชาชนทั้ง 3 พื้นที่ ได้อพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วจำนวนกว่า 2 หมื่นคน ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์ยังมีความตรึงเครียด คาดมีแนวโน้มผู้อพยพเพิ่มมากขึ้นอีก