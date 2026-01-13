“อนุทิน” หาเสียงตลาดต้นปาล์ม กระบี่ ถูกคล้องพวงสะตออวยพรนั่งนายกฯต่อ เมินซื้อส้มหลังแม่ค้าชวน

นายกฯ หาเสียงตลาดต้นปาล์ม กระบี่ ช่วยผู้สมัครภท. ชาวบ้านคล้องพวงสะตอ อวยพรนั่งนายกฯต่อ เมินซื้อส้ม หลังแม่ค้าชวน บรรยากาศคึกคัก
วันนี้ (13ม.ค.) ต่อมาเวลา 17.00 น. ที่ จ.กระบี่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมแกนนำพรรค อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะแม่ทัพภาคใต้ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ และนางศศิธร กิตติธรกุล ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เดินหาเสียงที่ตลาดต้นปาล์ม ต.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เพื่อช่วยหาเสียงให้ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ผู้สมัครสส.กระบี่ เขต 3 พรรคภูมิใจไทย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและพ่อค้าแม่ค้าตื่นเต้นที่ได้พบนายอนุทิน และเข้ามาขอถ่ายรูป นอกจากนี้ระหว่างทางมีพ่อค้านำลองกองมาให้ ซึ่งนายอนุทิน ได้ขอบคุณและปลอกลองกองกินทันที และยังมีชาวบ้านมามอบสะตอคล้องคอนายอนุทิน พร้อมบอกว่า "ขอให้ได้ไปต่อ"
จากนั้นนายอนุทิน แวะร้านผัดซีอิ๊วซื้อโกยซีหมี่ โรยด้วยหนังไก่ทอด ก่อนจะชิมทันที พร้อมแวะร้านหมึกย่างซื้อแจกคณะผู้ติดตาม
ต่อมานายอนุทิน เดินมายังร้านขายผลไม้ โดยแม่ค้าชวนให้ซื้อและชิมส้ม แต่นายอนุทิน ส่ายหน้า เลือกชิมและซื้อชมพู่แทน และบางช่วงมีแม่ค้าชาวมุสลิมได้อวยพรนายอนุทิน ขอให้ได้กลับมาเป็นนายกฯต่อ ทำให้นายอนุทินได้อามีนรับพร