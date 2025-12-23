พปชร.เผยสถานะ “บิ๊กป้อม” ยังอยู่ พปชร.ปรับตัวรับการเมืองผันผวน พร้อมสู้เลือกตั้งชูนโยบายศก.

"ธีระชัย" เผยสถานะ “บิ๊กป้อม” ยังอยู่ ย้ำพรรคพปชร.ปรับตัวรับการเมืองผันผวน พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งใหม่ ชูนโยบายเศรษฐกิจ
วันนี้ (23 ธ.ค. 2568) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงภายในพรรค และทิศทางการเมืองของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ว่า เมื่อสองวันก่อนมีโอกาสร่วมรับประทานอาหารกับ พล.อ.ประวิตร ที่บ้านพัก ซึ่งยังไม่พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการเมืองขณะนี้มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรายวัน และเกิดขึ้นกับหลายพรรค ไม่ใช่เฉพาะพลังประชารัฐ
นายธีระชัย ระบุว่า ตลอดสองปีที่ทำงานร่วมกับพรรค พล.อ.ประวิตรเคยกล่าวถึงเรื่องอายุและสุขภาพที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ส่วนทิศทางในอนาคต เชื่อว่าประชาชนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด
สำหรับความพร้อมในการเลือกตั้ง นายธีระชัย ยืนยันว่า พล.อ.ประวิตรได้สั่งการให้พรรคเตรียมความพร้อมมาหลายเดือน เนื่องจากประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่าอาจเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองจนต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้น
ทั้งนี้ พรรคได้จัดทำนโยบายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วเสร็จ จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนอย่างต่อเนื่อง มั่นใจว่าจะเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม