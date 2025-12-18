"ธีระชัย" รับเป็นแคนดิเดตนายกฯ พปชร.ลั่นพร้อมเลือกตั้งนานแล้ว ชูนโยบายเรือธง ขึ้นภาษีบาป

“ธีระชัย” รับ เป็น 1 ในแคนดิเดตนายกฯ พปชร.รอเปิดตัวเป็นทางการ โวพร้อมเลือกตั้งนานแล้ว แย้มนโยบายเรือธง-ขึ้นภาษีบาป
เมื่อเวลา11.05 น.วันที่ 18 ธ.ค. ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคพปชร. ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพปชร. ว่า ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯของพรรค ส่วนคนที่เหลือรอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ส่วนใครจะอยู่ในลำดับใดไม่สำคัญ เพราะคนที่เป็นแคนดิเดตนายกฯ ไม่ว่าจะออกมา 2 หรือ 3 ชื่อ มีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ สำหรับพรรคการเมือง ต้องเป็นคนที่สร้างความเข้าใจ ความหวังให้กับประชาชนถึงแนวทางในการบริหารพรรคการเมือง เสนอวิธีบริหารประเทศทำให้ประชาชนอยู่รอด อยู่ดีกินดีได้จริงหรือไม่ อย่างไร ขณะนี้ยังรอความชัดเจนว่าจะเปิดเป็นทางการวันไหน
ผู้สื่อข่าวถามว่า พรรคมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วใช่หรือไม่ นายธีระชัย กล่าวว่า พรรคได้เตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้มาเป็นเวลานานแล้ว มีความพร้อมตลอด เพราะคิดอยู่แล้วว่าจะมีการยุบสภาซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้
นายธีระชัย กล่าวว่า สิ่งที่เราดำเนินการแล้วคือเรื่องนโยบาย ที่กำลังเตรียมนำเสนอประชาชนและจะเป็นนโยบายที่ตนคิดว่าแตกต่าง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ ตนเชื่อว่าจะเป็นความหวังให้กับประชาชนได้พอสมควร ทั้งนี้ ถ้าดูจากกำหนดวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 มีเวลาเพียงเดือนครึ่ง ซึ่งในระหว่างนี้การแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา น่าจะมีความคืบหน้าหลายเรื่อง ความกังวลของประชาชนในเรื่องนี้น่าจะมีคลายใจลงไปได้พอสมควร แต่ปัญหาใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามา และประชาชนจะมีความกังวลมากคือ ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง เพราะภาวะของเศรษฐกิจโลก ปีหน้าทั้งปี ตนมั่นใจว่ามีปัญหาแน่นอน เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ การปรับนโยบายการเงินและการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่น ซึ่งสวนทางกับสหรัฐอเมริกา จะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฟองสบู่แตกในตลาดทุนของประเทศตะวันตก ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผลกระทบจะกระจายไปทั่วโลก
นายธีระชัย กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยปัญหาคือในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา หลายรัฐบาลเน้นการกู้หนี้สาธารณะเพิ่ม แล้วนำมาแจกประชาชน เป็นการแจกเพื่อกิน เพื่อใช้ประจำวัน ซึ่งการแจกแบบนี้มันไม่ต่างจากครอบครัวที่พ่อใจดีรูดการ์ดแล้วเอามาให้ลูกๆ กินหรูอยู่สบาย แต่ไม่ไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของลูก ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งมันจะเป็นปัญหาใหญ่ ตอนนี้หนี้สาธารณะเราอยู่ในระดับสูง ถ้าเรายังทำแบบนี้อยู่คือกู้หนี้มาแล้วเอามาแจก มันจะเป็นอันตราย อย่างเช่น คนละครึ่ง หากแจกคนเปราะบาง ก็จะเป็นลักษณะของรัฐสวัสดิการ แต่ถ้านำไปแจกคนที่ช่วยตัวเองได้ โดยที่กู้หนี้สาธารณะมาแจก ตรงนี้จะเป็นการเพิ่มหนี้ แต่ไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งทั้งหมดนี้พรรค พปชร. มีนโยบายในการแก้ไขไปข้างหน้า ที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ ขอให้สบายใจได้ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ โดยมีแนวคิดนโยบายเงินผัน ไปให้หมู่บ้านเพื่อพัฒนาตนเอง คล้ายกับรัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และจะยังมีนโยบายเรือธงอื่นที่น่าสนใจออกมาอีก
เมื่อถามว่า ระยะเวลาก่อนการเลือกตั้งประมาณเดือนครึ่ง คิดว่าจะทำนโยบายออกมาได้ทันใช่หรือไม่ นายธีระชัย กล่าวว่า นโยบายเราพร้อมแล้ว ซึ่งทุกนโยบายได้ผ่านความเห็นชอบจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคแล้ว ส่วนกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการตรวจสอบนโยบายของทุกพรรคการเมืองก่อนนั้น ไม่มีปัญหา เราได้ทำทุกนโยบายให้มีความสมดุล
เมื่อถามว่า พร้อมร่วมงานกับทุกพรรคใช่หรือไม่ นายธีระชัย กล่าวว่า พร้อม ถ้าเขารับนโยบายเราได้