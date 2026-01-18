"เจษฎ์-ชัยวุฒิ" ลุยเมืองจันทบุรี โชว์ "รำดาบ" กราบพระเจ้าตาก ปราบคนชั่ว ก่อนเปิดเวทีฟังเสียงคนเมืองจันท์
วันที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และทีมพรรครักชาติ อาทิ นายชนินทร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3), นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4), นายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค (บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9), นายชาตรี ทิพยเจือจุน บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13, นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรค และนายอดุลย์ ศรีภูมิสวัสดิ์ ผู้สมัคร สส.จันทบุรี เขต 3 เบอร์ 9 ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจันทบุรี ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัยในการสู้ศึกเลือกตั้ง 2569
โดยเริ่มการลงพื้นที่เอาฤกษ์เอาชัย รศ.ดร.เจษฎ์ ได้กราบสักการะ ด้วยการรำดาบไทยคู่ ที่เรียกว่า "รำดาบคู่กระบวนต่อสู้ ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสิน" อย่างทะมัดทะแมง ดุดัน และเข้มแข็ง เพื่อถวายหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจำลองภายในศาลฯ ก่อนการแสดง รศ.ดร.เจษฎ์ ได้ตั้งจิตมั่น และระลึกถึงวิญญาณนักสู้คนไทยที่เสียสละชีวิต เพื่อบ้านเมือง
พร้อมกันนั้นยังได้นำสมาชิกคนรุ่นใหม่ของพรรครักชาติ ตั้งจิตปฏิญาณตนต่อหน้าองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ว่า
"ขอให้องค์พระเจ้าตากสินได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของลูกหลานคนไทย ที่อยากเข้ามาเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมือง เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจเสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ไม่โกงกิน ไม่ขายชาติ
ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ เปิดเผยถึงนัยยะของการรำดาบถวายในครั้งนี้ว่า นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมการกอบกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ดินแดนเมืองจันทบูรแห่งนี้แล้ว ยังเป็นการตั้งจิตอธิษฐาน ขอพรให้อริราชศัตรู หรือผู้ที่คิดร้าย จงพ่ายแพ้ภัยตนเอง และขอพลังให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทางการเมือง นำพาประเทศชาติไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นเช่นเดียวกับในอดีต
ในขณะเดียวกันมีรายงานว่า ระหว่างนั้นได้มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจ ขอให้พรรครักชาติ ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ เพราะเห็นว่ามีแต่คนรุ่นใหม่ และเชื่อว่าองค์พ่อตากสินจะให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ได้ทำเพื่อชาติ ซึ่งหลังจากนั้น อยู่ ๆ ฝนก็ตกลงมา ชาวบ้านต่างพากันตกใจ และต่างพูดว่า ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูฝน เมื่อมีฝนตกลงมาในขณะที่ไหว้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นสัญญานบ่งบอกว่าท่านรับรู้และให้พร
หลังจากนั้นทีมพรรครักชาติ ได้เดินทางไปกราบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เดิมคือวิทยาลัยครูจันทบุรี) จังหวัดจันทบุรี ณ วังสวนบ้านแก้ว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ด้วย
อย่างไรก็ตามเย็นนี้ พรรครักชาติ เตรียมเปิดเวที รักชาติ เริ่มต้นที่การฟัง ที่บริเวณสนามสามเหลี่ยมทุ่งนางเชย สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัด จันทบุรี ด้วย