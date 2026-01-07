”ยศชนัน” นำทีมเพื่อไทยหาเสียงตลาดบางใหญ่ แม่ค้าขอให้ชนะแลนด์สไลด์ อย่าสนโพล อ้างคะแนนมุดดินมีเยอะ

”ยศชนัน” นำทีมเพื่อไทยหาเสียงตลาดบางใหญ่ แม่ค้าขอให้โชคดีชนะแบบแลนด์สไลด์ อย่าสนโพล คะแนนมุดดินมีเยอะ ลั่นอยากให้สีขาวไปเติมเหตุคนชั่วมีเยอะแล้วก่อนพบผู้นำศาสนาอิสลาม ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม
วันที่ 7 ม.ค.นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รอง หัวหน้าพรรคและผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ นายสรวงศ์ เทียนทอง ผู้สมัครสส.สระแก้ว และนายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรค พร้อมด้วยผู้สมัครสส.นนทบุรี เดินทักทายประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจขอถ่ายรูปและมอบดอกกุหลาบให้เป็นจำนวนมาก
โดยช่วงหนึ่งประชาชนได้สอบถามนายยศชนัน ว่า “พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนใช่หรือไม่ หากเมื่อไหร่ที่จริงใจกับประชาชนอย่างไรก็อยู่ได้ ไม่ต้องสนใจผลโพลที่ออกมา เพราะของจริงอยู่ที่ใจ ทุกอย่างหากเราเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเป็นสีเทาและสีดำ จึงอยากให้นำสีขาวเติมเข้าไปพร้อมอวยพร ”ขอให้โชคดี ขอให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน เพราะมีคนชั่วเยอะแล้ว อินเนอร์มันอยู่ข้างใน คนจะเลือกยังไงก็เลือกอยู่แล้ว ขอให้มุ่งหน้าต่อไป ไม่ต้องไปสนใจโพลที่ออกมาในเวลานี้ เพราะคะแนนมันมุดดินอยู่เยอะ"
นอกจากนี้ มีประชาชนกอดพร้อมตบไหล่ให้พรนายยศชนันว่า จะทำอะไรขอให้สมปรารถนา เพราะเชื่อว่าทำได้อยู่แล้ว ขณะที่มีชาวบ้านบางคนบอกว่าอยากได้หนึ่งคะแนน ขอให้เดินมาหา
ต่อมานายยศชนันและคณะ เดินทางมาสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยนายยศชนัน กล่าว่า เรามองว่าจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะโซนบางใหญ่ตรงนี้สามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้อีกเยอะ เราพยายามที่จะผลักดันเรื่องการคมนาคมขนส่ง และการทำให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร อาหาร และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวสามารถแวะพักที่นี่ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าดีขึ้นตามไปด้วย วันนี้เราตั้งใจอยากจะทำเต็มที่ให้นนทบุรีเป็นเมืองที่สวยงาม เป็นเมืองที่เป็นหน้าเป็นตา โดยได้คัดสรรผู้สมัครที่เหมาะสมลงสู้ศึกเลือกตั้งในทุกเขต และทุกคนก็ได้มารวมตัวกันที่นี่
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า จากการที่เราได้มาดูเรื่องข้าว สินค้าเกษตรและผลไม้ เรามั่นใจว่านนทบุรีสามารถเป็นเมืองตัวอย่าง และเป็นเมืองที่รองรับการขยายตัวของเมืองได้ ในส่วนของรถไฟฟ้าซึ่งมีเส้นทางมาถึงนนทบุรีนั้น ในช่วงที่เราบริหารเราเคยทำราคาไว้ที่ 20 บาท แต่ปัจจุบันราคาปรับสูงขึ้น หากเราได้กลับมาบริหารอีกครั้ง ราคาก็จะกลับมาอยู่ที่ 20 บาทเหมือนเดิม และเราจะพยายามจัดหาระบบ Feeder เข้ามาเสริมในจุดนี้ด้วย ฝากถึงพี่น้องชาวนนทบุรีว่านนทบุรีจะดีขึ้นกว่านี้ได้แน่นอน ขอฝากพรรคเพื่อไทยไว้ด้วย เลือกทั้งคนทั้งพรรค
จากนั้นเวลา 10.00 น. นายยศชนัน และคณะ ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและพูดคุยประเด็นปัญหาการจราจร ที่มัสยิดอัลอิสติกอมะห์ เขตทุ่งครุ โดยทันทีที่นายยศชนันและคณะเดินมาถึง มีประชาชนมอบดอกกุหลาบ รวมถึงคล้องพวงมาลัยดาวเรืองให้กับนายยศชนัน พร้อมแซวว่า “เอาคนหล่อมา ใจจะสลาย“ ทำให้นายยศชนัน ตอบกลับว่า ”ตอนกลับขอถ่ายรูปอีกรอบ“ ก่อนที่จะเดินชมประวัติมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ โดยฮัจญีศุกรีย์ สะเร็ม เลขาธิการมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ มอบหมวกกะปิเยาะห์ ให้กับนายยศชนัน
จากนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เดินทางมาถึงที่นี่ กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ของทุกคนต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการเข้าถึงอาหารฮาลาล หรือการทำสถานที่ราชการให้เหมาะกับทุกคนทุกวัฒนธรรม เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ ปัจจุบันเรื่องการท่องเที่ยวของชาวมุสลิม ต้องได้รับความเท่าเทียมทางวัฒนธรรม ซึ่งพรรคเพื่อไทยมีแนวทางที่จะทำการท่องเที่ยวเชิงกลุ่ม การเดินทาง การคมนาคมต่างๆ ต้องสามารถทำได้ และหลังรับฟังเรื่องราวจากนิทรรศการ คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเก็บไว้ที่นี่ที่เดียว ควรเผยแพร่ไปในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งได้พยายามหาพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละคนรับรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆ ของชาวมุสลิม พร้อมอยากสนับสนุนเรื่องพิธีกรรม พิธีการต่างๆ แม้ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่มาจำกัดความเท่าเทียมทางศาสนา ต้องเปิดรับอย่างเต็มที่ ซึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ที่จะเป็นแนวนโยบายทำให้กับชาวมุสลิม หากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย