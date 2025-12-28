ในหลวง-พระราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่
วันที่ 28 ธ.ค.68 เวลา 17.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้ใเสด็จออกจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ออกจากพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ไปยังศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันที่ 28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สิน” พระราชสมภพเมื่อ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 เมื่ออายุครบ 13 ปี ได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก และปฏิบัติราชการจนมีความดีความชอบ ได้เป็น “พระยาตาก” ปกครองเมืองตาก จนปี พ.ศ. 2309 กองทัพพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้าเอกทัศ จนล้อมเมืองไว้ พระยาตากเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้ว จึงนำทหารตีฝ่าวงล้อมออกมา รวบรวมกำลังพลที่เมืองจันทบุรี ก่อนยกทัพกลับมาตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยา กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาในเวลา 7 เดือน หลังจากนั้นจึงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปอยู่กรุงธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 4 ครองกรุงธนบุรีอยู่ 15 ปี นับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี
ปี 2553 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้ วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชนชาติไทย