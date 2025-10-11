“ลุงป้อม” นำ พปชร.ทอดกฐินวัดเกาะแก้ว-วัดโพธิ์เผือก อยุธยา สืบสานพุทธศาสนา มั่นใจรัฐบาลนี้ดูแลประชาชนเต็มที่

“ลุงป้อม” นำ พปชร ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะแก้ว และวัดโพธิ์เผือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระพุทธศาสนา – แสดงความห่วงใยน้ำท่วม มั่นใจรัฐบาลดูแลประชาชนเต็มที่
วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะ เดินทางเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเกาะแก้ว และวัดโพธิ์เผือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามของไทย
ทั้งนี้ ทั้งสองวัดถือเป็นวัดประจำที่ พล.อ.ประวิตร เดินทางมาร่วมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มียอดจตุปัจจัยรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท เพื่อสมทบทุนบูรณะศาสนสถานและพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ถวายกฐินพร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่สายสนี วงษ์สุวรรณ มารดาผู้ล่วงลับ พร้อมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น สอบถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และแสดงความห่วงใยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
พล.อ.ประวิตร ย้ำว่า ยืนยันว่า พรรคพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุข เชื่อ รัฐบาลมีมาตรการรองรับและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด