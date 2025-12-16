อบจ.เตรียมจัดงานใหญ่ รำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณวัดนางหยาด ทุ่งพญาเมือง โรงเรียนวัดป่างิ้วปัจจุบัน อำเภอสามโคก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่ วัดนางหยาด ทุ่งพญาเมือง (บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วปัจจุบัน) ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับกองการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงข่าวการจัดงานรำลึกครั้งสำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหาบุรุษแห่งแผ่นดิน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ผู้กอบกู้เอกราชและฟื้นฟูสยามให้ยืนหยัดอีกครั้ง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานีให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย ในงาน “รำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายก อบจ.ปทุมธานี สมาชิก ส.อบจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแถลงข่าว ซึ่งจะจัดงาน “รำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณวัดนางหยาด ทุ่งพญาเมือง (ปัจจุบันคือบริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้ว) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าหลังจากพระยาตาก ได้รวบรวมไพร่พลจนเป็นทัพใหญ่ กลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่าได้แล้ว ได้ยกทัพเรือผ่านมาถึงวัดนางหยาด ทุ่งพญาเมือง เวลาบ่ายคล้อยเย็นมากแล้ว จึงนำไพร่พลแวะพักหุงหาอาหารเมื่อรับประทานอาหาร จนอิ่มหนำสำราญแล้ว ก็ลงเรือต่อไปถึงธนบุรี รุ่งสางพอดีหลังจากนั้นพระองค์ทรง ตั้งราชธานีใหม่นามว่า "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" และทรงปราบดาภิเษก เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2310 จังหวัดปทุมธานี จึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดนางหยาด ทุ่งพญาเมือง (บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ พร้อมจัดงานรำลึกเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหาบุรุษแห่งแผ่นดิน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ผู้กอบกู้เอกราชและฟื้นฟูสยามให้ยืนหยัดอีกครั้ง ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานีให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย
โดยกิจกรรมภายในงาน “รำลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568 มีการแสดงละครเทิดพระเกียรติ แสง–สี–เสียง อลังการ ชุด “ตากสินจอมบดินทร์ มหาราชาขวัญแผ่นดิน” พร้อมทีมนักแสดงระดับประเทศ และผู้แสดงกว่า 100 ชีวิต ถ่ายทอดวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ให้ตราตรึงใจ คอนเสิร์ตศิลปินนักร้องชื่อดัง มหรสพไทยประจำถิ่นสุดตื่นตา โซนจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีชุมชน ร้านอาหารอร่อยประจำท้องถิ่น & ของฝากเฉพาะเมืองปทุมธานี พร้อมชวนแต่งกายชุดไทย หรือชุดย้อนยุคโทนสุภาพไว้ทุกข์ ร่วมแสดงความเคารพและสืบสานประวัติศาสตร์ร่วมกัน