บีทีเอส ทำบุญครบรอบ 26 ปี เปิดให้บริการรถไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ และนายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัทบีทีเอส ทำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี การเปิดให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และทำบุญประจำปี โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ วิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประธานพระครูพราหมณ์ สำนักพระราชวัง ทำพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลท้าวมหาพรหม อาคารบีทีเอส สำนักงานใหญ่
นอกจากนี้ ในช่วงเช้าคณะผู้บริหารได้ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขอขมา และขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่, พระตรีมูรติ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท, พระอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนนายเรือ และศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เป็นต้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงาน