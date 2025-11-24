กลุ่มบีทีเอส ถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดพิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 กลุ่มบริษัทบีทีเอส จัดพิธีถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทบีทีเอส เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณทางเดินเชื่อม สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ (W1)
โดยในพิธีดังกล่าว ประธานในพิธีได้ถวายสักการะ และวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ จากนั้นได้นำกล่าวถวายความอาลัย และนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย ภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถวายความอาลัย ประธานในพิธี คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันลงนามถวายความอาลัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นลำดับสุดท้าย
ทั้งนี้ บริษัทในเครือกลุ่มบริษัทบีทีเอส ยังได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี โดยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นประดิษฐานบนทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ รวมถึงให้พนักงานทุกคนร่วมกันแต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 90 วัน
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทบีทีเอส ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านจุดลงนามถวายความอาลัย 5 สถานีรถไฟฟ้า
ได้แก่ สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) สถานีสำโรง (E15) และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ (W1) ของรถไฟฟ้าบีทีเอส, สถานีลาดพร้าว (YL01) รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทบีทีเอส ขอตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ และยึดมั่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมจะน้อมนำพระราชดำริ และพระราชจริยวัตรอันงดงามเหล่านั้น มาเป็นแบบอย่าง และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ
“ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้”